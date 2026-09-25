La Serie B de Ecuador 2026 tiene dos equipos cerca del ascenso

Fecha de publicación: 25 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 25 de septiembre de 2026

La Serie B de Ecuador 2026 entró en la recta final para definir a los dos equipos que en la siguiente temporada pasarán a integrar el selecto grupo de los 16 que competirán en la A, la máxima categoría del fútbol de Ecuador.

La Serie B perfila sus ascendidos

El campeonato de la Serie B de Ecuador para este año se dividió en dos etapas. En la fase de clasificación participaron los 12 equipos que se enfrentaron en una rueda en partidos de ida y vuelta, completando 22 fechas.

Los seis primeros ingresaron al hexagonal del ascenso, en donde se define a los dos clasificados para la Serie A, y los seis restantes compiten en el hexagonal del no descenso para determinar a los dos conjuntos que bajarán a la Segunda Categoría de sus respectivas provincias.

Jugadas las cinco primeras jornadas del primer hexagonal, Vinotinto y Atlético FC son las dos escuadras que pelean codo a codo por asegurar su ascenso, mientras que los cuatro restantes están un tanto rezagados en ese objetivo.

Vinotinto en esta jornada derrotó a Independiente Juniors en su visita a Chillo Jijón por 3-2 con goles de Bruno Guelfi, Patricio Vargas y Kevin Coba, dando un golpe de autoridad para liderar la tabla con 46 puntos.

Atlético FC hizo respetar su localía en el Estadio Ciudad Deportiva, ubicado dentro de la Ciudad Deportiva Carlos Pérez Perasso en Guayaquil, al derrotar 2-0 a Cuenca Juniors con un doblete de Juan Cifuentes.

El cuadro que tiene una alianza con el Atlético de Madrid también llegó a los 46 puntos, pero ocupa el segundo lugar pese a tener la misma diferencia de goles con los capitalinos (+15), porque tiene menos goles anotados en la temporada.

En la sexta jornada, Atlético FC hará un corto viaje hasta La Troncal para visitar a 9 de Octubre en el Estadio Municipal, y Vinotinto hará lo propio hasta Ibarra para enfrentar a San Antonio en el Estadio Olímpico de esa ciudad.

Los escoltas no quieren ceder terreno

El primer escolta de Vinotinto y Atlético FC es Independiente Juniors con 44 puntos. Sin embargo, está descartado para el ascenso porque, al ser filial de Independiente del Valle, no puede competir en la misma categoría.

9 de Octubre es cuarto con 42 unidades y un partido pendiente en casa ante San Antonio, sexto con 32, que tampoco tiene chances de ascenso al ser filial de Universidad Católica, otro de los animadores de la A.

El quinto clasificado es Cuenca Juniors con 38 puntos. Sus opciones siguen en pie para lograr uno de los dos cupos. En la siguiente fecha será local en el Estadio Alejandro Serrano Aguilar de Independiente Juniors.

Tabla del ascenso

Pos. Equipo PJ Puntos 1 Vinotinto 27 46 2 Atlético FC 27 46 3 Independiente Juniors 27 44 4 9 de Octubre 26 42 5 Cuenca Juniors 27 38 6 San Antonio 26 32

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