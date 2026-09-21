El Ascenso Nacional tiene ocho equipos clasificados a la siguiente ronda

Fecha de publicación: 21 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 21 de septiembre de 2026

El Torneo de Ascenso Nacional organizado por la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) tiene a ocho equipos clasificados para la segunda fase. En la última jornada se definirán los ocho cupos restantes disponibles.

El Ascenso Nacional seguirá con 16 equipos

El formato del Ascenso Nacional determina que se jugará en tres etapas. En la primera, los 48 equipos fueron repartidos en ocho grupos de seis. A la segunda clasificarán los dos primeros, que se distribuirán en cuatro grupos de cuatro.

En la tercera intervendrán cuatro equipos, que serán aquellos ubicados en la primera casilla de cada grupo de la segunda fase. Se formará un cuadrangular para definir a los dos ascendidos. Todas las fases se disputarán en juegos de ida y vuelta.

En el grupo A los clasificados son CS Patria y Astillero FC; Inter de Quito en el B; 11 de Mayo en el C; Club Deportivo Ciudad de Yantzaza en el D; Daquilema FC en el G; y Río Aguarico y Nazareno SC en el H.

Los ocho cupos restantes se llenarán este fin de semana. En caso de empate en puntos, la posición final se definirá por la diferencia de goles, tal como lo establece el Reglamento General de Competiciones de la FEF en su artículo 43.

En caso de que la diferencia de goles sea idéntica, la balanza se inclina hacia el club que hubiere marcado el mayor número de goles a favor. El siguiente elemento favorece al club con el menor número de goles en contra.

Deportivo Quito se aferra a sus opciones

Deportivo Quito se aferra a sus opciones matemáticas para alcanzar el único cupo disponible en el grupo B, en el que suma 17 puntos y una diferencia de goles de +15. Inter de Quito aseguró su clasificación con anticipación.

El rival directo de la ‘AKD’ es Santa Fe SC de Imbabura, segundo con 20 puntos y +21 de diferencia de goles. Los del norte del país se perfilan como los verdugos de los capitalinos en su intención de regresar a la Serie B.

En la jornada final, el Quito deberá viajar hasta Tulcán para medirse a Dunamis 04, mientras que Santa Fe vendrá a la capital ecuatoriana para visitar a Inter de Quito, cuadro que fungirá de árbitro en esta fecha.

El conjunto de la ‘Plaza del Teatro’ requiere de un holgado triunfo de al menos seis tantos y esperar que el cuadro de Imbabura pierda o, como máximo, empate para alcanzar el ansiado segundo lugar, un escenario que a primera vista parece poco probable.

Otra de las cartas que se juega el Deportivo Quito es en lo administrativo. Está asociada con una denuncia en contra del Inter de la misma ciudad que busca su eliminación por una presunta violación de las normativas que prohíben los vínculos entre clubes de fútbol y casas de pronósticos deportivos.

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