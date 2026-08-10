Deportivo Quito perdió en su estreno en el Ascenso Nacional 2026

Deportivo Quito tuvo la calurosa tarde de este lunes 10 de agosto de 2026 un amargo debut en el Torneo de Ascenso Nacional al caer derrotado 0-1 ante el sorprendente Inter de Quito en el Estadio Olímpico Atahualpa.

Deportivo Quito cayó en casa

Deportivo Quito nunca se sintió cómodo en el compromiso ante el Inter de Quito en esta primera fecha del grupo B del Ascenso Nacional. Durante los 90 minutos no tuvo la claridad para generar opciones de gol para vulnerar el arco del buen portero Patrixon Padilla.

El único tanto de la jornada lo anotó Jeffrey Aray en el arranque del segundo tiempo. Lo curioso es que el goleador de la jornada recién fue oficializado como refuerzo del Inter de Quito en las primeras horas de este lunes.

Con este tanto, el novel conjunto quiteño se apoderó de los duelos en la mitad del campo con el experimentado Madison Julio, con pasado en Guayaquil City, Vinotinto, Técnico Universitario, Liga de Quito, entre otros; como la figura de la tarde.

El buen desempeño del mediocampista estuvo acompañado por el delantero Jorge Luis Cuesta, que en su hoja de vida cuenta haber defendido a equipos como Liga de Portoviejo, Olmedo, Chacaritas, Mushuc Runa y muchos más.

En la ‘AKD’ no fue una buena jornada para el experimentado Roberto Ordóñez. La ‘Tuka’ fue absorbida por la línea defensiva de los visitantes, que no tuvieron problemas para detener al ariete, su principal carta ofensiva.

¿Cuándo vuelve a jugar el Deportivo Quito?

El Deportivo Quito no tiene tiempo para lamentarse de la derrota y debe virar inmediatamente la página de este mal resultado para volver a alimentar la ilusión de su hinchada de volver a competir en la Serie B.

El próximo domingo 16 deberá viajar a la provincia del Tungurahua para enfrentar al Pelileo SC, que en esta fecha goleó de forma contundente 0-4 a Dunamis 04 en el Estadio Olímpico de Tulcán, ciudad ubicada en la zona fronteriza con Colombia.

El duelo se llevará a cabo en el Estadio Ciudad de Pelileo. El horario aún no está confirmado. Desde el equipo tungurahuense le mencionaron a EL COMERCIO que se está evaluando si será a las 13:00 o 15:00.

El cuadro de Pelileo SC y Santa Fe SC de Imbabura, que esta fecha goleó al Firesystem F.C. de Cotopaxi en el estadio Olímpico de Ibarra con un inapelable 3-0, son los líderes del grupo B con tres puntos.

La modalidad del torneo aprobado por la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) determinó que a la segunda fase clasifiquen los dos primeros de cada grupo. Los cuatro restantes cuadros quedarán eliminados.

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