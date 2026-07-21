Deportivo Quito se ilusiona con el ascenso gracias al nuevo formato de la Segunda Categoría

Después de siete temporadas consecutivas en la Segunda Categoría, Deportivo Quito vuelve a ilusionarse con el ascenso al fútbol profesional ecuatoriano.

La ‘AKD’ no solo disputará la final del torneo de Pichincha el próximo 25 de julio ante Real Puerto Quito, sino que también aseguró su clasificación a la fase nacional del campeonato de ascenso, donde buscará uno de los dos cupos a la Serie B 2027.

Esta vez, el panorama luce diferente para el conjunto azulgrana, ya que el nuevo formato de competencia elimina las tradicionales llaves de eliminación directa y prioriza la regularidad durante toda la temporada.

Deportivo Quito llega como el mejor equipo de Pichincha

El cuadro capitalino fue el equipo más sólido de la Segunda Categoría de Pichincha en 2026.

En la primera fase, terminó como líder del Grupo A con 28 puntos, producto de nueve victorias y un empate en diez partidos. Además, recibió apenas dos goles.

Posteriormente, en la segunda fase, volvió a finalizar en el primer lugar, esta vez del Grupo B, con 16 puntos, tras conseguir cinco triunfos y un empate, manteniendo nuevamente una destacada solidez defensiva.

Gracias a esa campaña, Deportivo Quito disputará la final provincial frente a Real Puerto Quito, programada para el 25 de julio a las 12:30, y ya tiene asegurado su lugar en el torneo nacional por el ascenso.

¿Cómo será el nuevo formato del ascenso?

La principal novedad para esta temporada es el cambio en el sistema de competencia de la Segunda Categoría.

A diferencia de años anteriores, ya no habrá llaves de eliminación directa desde el inicio de la fase nacional. En su lugar, el torneo se disputará mediante una serie de grupos, lo que favorecerá a los equipos más constantes.

Primera fase nacional

Participarán 48 clubes de todo el país.

de todo el país. Se dividirán en ocho grupos de seis equipos .

. Cada grupo jugará 10 fechas , con partidos de ida y vuelta.

, con partidos de ida y vuelta. Los dos mejores de cada grupo avanzarán a la siguiente ronda.

Cuadrangulares semifinales

Clasificarán 16 equipos .

. Se conformarán cuatro grupos de cuatro clubes .

. Cada cuadrangular tendrá seis fechas , también con partidos de ida y vuelta.

, también con partidos de ida y vuelta. Solo el primer lugar de cada grupo accederá a la fase final.

Cuadrangular final

Participarán los cuatro ganadores de los cuadrangulares semifinales.

de los cuadrangulares semifinales. Se disputarán seis fechas, todos contra todos, con partidos de ida y vuelta.

Los dos primeros obtendrán el ascenso a la Serie B 2027, mientras que el líder será proclamado campeón nacional de la Segunda Categoría.

Desde la AKD festejan el nuevo formato

El presidente de Deportivo Quito, José Pardo, considera que el nuevo formato beneficia a los clubes que mantienen un rendimiento constante a lo largo de toda la temporada.

“Con el cambio de formato en la Segunda Categoría, al no ser playoffs y enfrentarte primero a un grupo de seis, donde clasifican dos para pasar a un cuadrangular, creo que se va a premiar a los equipos más regulares“, señaló en una entrevista con Radio La Red.

El dirigente también explicó que el nuevo sistema exigirá una mejor planificación económica por parte de los clubes.

“Antes bastaba con prepararse para una llave de playoff e ir avanzando cada 15 días. Ahora hay que planificar al menos dos meses más de competencia, dos meses más de salarios y dos meses más de gastos importantes“.

Tras varios intentos frustrados en las últimas temporadas, Deportivo Quito afronta una nueva oportunidad para regresar a la Serie B. Esta vez, con un formato que recompensa la constancia, una virtud que la AKD ha demostrado durante toda la campaña 2026.