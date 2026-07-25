Deportivo Quito se consagra bicampeón de Pichincha

La ‘AKD’ consiguió nuevo título. Después de 11 años alejado de la máxima categoría del fútbol ecuatoriano, Deportivo Quito protagonizó este sábado 25 de julio la final de Pichincha del Ascenso, tras una campaña histórica en la Segunda Categoría. A partir de las 12:30, en el estadio Gonzalo Pozo Ripalda, los azulgranas enfrentaron a Real Puerto Quito por el título provincial. El ‘equipo de la ciudad’ también aseguró su lugar en la fase nacional del Ascenso Nacional.

Deportivo Quito ganó la final de Pichincha

En un partido reñido, el Deportivo Quito ganó 1 a 0 al Real Puerto Quito en el estadio de Chillogallo, en el sur de Quito.

El equipo capitalino fue superior, pero la pasó mal tras los múltiples ataques de su rival. Joel Ordoñez, el número 18 de la ‘AKD’ puso el único tanto en el marcador de penal.

En el segundo tiempo, Real Puerto Quito se mostró superior a momentos, pero la defensa azulgrana logró evitar que les marcaran.

Con este resultado, el Deportivo Quito se consagró como bicampeón de Pichincha; en 2025, la Academia ganó al Aampetra.

Un equipo invicto y sólido en Pichincha

Deportivo Quito llegó sin derrotas al partido decisivo. La regularidad ha sido la marca distintiva de la ‘AKD’ en esta temporada. Tras disputar 17 partidos, el equipo dirigido por Sebastián Blázquez acumuló 15 victorias y dos empates, lo que representa un porcentaje de efectividad superior al 90%.

Esta consistencia lo mantuvo invicto en la provincia y posicionados como uno de los favoritos para el Ascenso Nacional.

La defensa también fue un sello de calidad: apenas encajaron dos goles en toda la campaña provincial.

Esto demuestra la solidez táctica del equipo en la retaguardia. Este balance ofensivo-defensivo ha permitido que Blázquez construya un proyecto sólido con miras al ascenso. ¿Será este el año definitivo para el ascenso del Deportivo Quito?

Roberto Ordóñez, goleador destacado

Roberto Ordóñez, conocido como ‘La Tuka’, fue punta de lanza del ataque azulgrana. Este delantero anotó 10 goles en la presente campaña provincial, siendo el máximo artillero del equipo. Su capacidad para resolver en el área y su presencia ofensiva serán fundamentales en la definición contra Real Puerto Quito.

Además, Deportivo Quito incorporó refuerzos para esta fase decisiva: Davor Montiel, Jamilton Carcelén, Paúl Perlaza, Demian Rea y Frickson Borja.

Nuevo formato de ascenso en Ecuador

El nuevo formato de ascenso premia la consistencia. El torneo de ascenso 2026 introdujo modificaciones importantes que benefician a equipos como Deportivo Quito.

El sistema eliminó las tradicionales llaves de eliminación directa y apostó por un formato que premia la regularidad a lo largo de toda la temporada. Este antiguo formato complicó las aspiraciones del Quito de ascender en los últimos años.

La ‘AKD’ desafía el fantasma del 2025, cuando, siendo invicto en la provincia, fue eliminada en la fase nacional por Mineros SC con apenas un gol de diferencia.

Tras la final de Pichincha, Deportivo Quito participará en un hexagonal nacional a partir de la semana del 8 de agosto. Allí deberá terminar entre los dos primeros para avanzar.

Si lo logra, enfrentará un cuadrangular donde debe quedar en primer lugar para clasificar al cuadrangular final, donde nuevamente deberá terminar entre los dos mejores para asegurar el ascenso a la Serie B 2027.

Lucha por el tercer lugar

Antes de la final entre Deportivo Quito y Real Puerto Quito, se disputó el partido por el tercer y cuarto puesto. Espoli se enfrentó a Inter de Quito en una contienda que también definiò posiciones en la provincia de Pichincha. El ganador de este encuentro irá participar en la Copa Ecuador 2027.

Espoli fue finalmente quien se impuso a Inter de Quito en penales, luego de empatar 1 a 1 en los 90 minutos reglamentarios.