Deportivo Quito, a un paso de ser eliminado del Ascenso Nacional

Fecha de publicación: 12 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 12 de septiembre de 2026

Deportivo Quito quedó a un paso de ser eliminado del Ascenso Nacional luego de empatar 1-1 ante Pelileo SC en la séptima fecha jugada la noche de este sábado 12 de septiembre de 2026 en el Estadio Olímpico Atahualpa.

Deportivo Quito ya no depende de sus resultados

Deportivo Quito se vio sorprendido a los 17 minutos del primer tiempo con un tanto de cabeza del defensor Simón Márquez, quien aprovechó un preciso cobro de tiro de esquina para vencer al portero Froilan Díaz.

A los 20 minutos, el Quito logró el empate 1-1 con un remate de larga distancia del también defensor Yandry Mosquera, jugador de 20 años que se formó en la cantera de Orense y que llegó este año como refuerzo.

El marcador no se volvió a mover, condenando a ambos cuadros, que prácticamente están eliminados del Ascenso Nacional a falta de tres fechas para completar el calendario de esta primera fase de grupos.

La ‘AKD‘ tiene 11 puntos, mientras que el cuadro de la provincia de Tungurahua se quedó con 10. Este grupo B está liderado por Inter de Quito con 19, seguido por Santa Fe de Imbabura, que tiene 17. Dunamis 04 y Firesystem FC están eliminados.

En la octava jornada, los capitalinos viajarán a la provincia de Cotopaxi para medirse a Firesystem FC; en la novena recibirán a Santa Fe en el Olímpico Atahualpa y en la décima se trasladarán a Tulcán para enfrentarse a Dunamis 04.

El Deportivo Quito necesita ganar sus tres partidos restantes y esperar que Santa Fe, su rival directo, solo sume dos unidades. Con este panorama, todo apunta a que seguirán un año más en la Segunda Categoría, salvo un milagro futbolístico o administrativo.

Tabla de posiciones

Pos. Equipo PJ PTS GD 1 Inter de Quito 7 19 +12 2 Santa Fe 7 17 +22 3 Deportivo Quito 7 11 +10 4 Pelileo SC 7 10 -2 5 Dunamis 7 3 -25 6 Firesystem FC 7 0 -17

La ‘AKD’ descendió a Segunda hace 10 años

La Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) anunció el viernes 9 de septiembre de 2016 el descenso de Deportivo Quito a la Segunda Categoría, marcando una de las etapas más complejas de su rica historia.

La Comisión Disciplinaria aplicó el reglamento por deudas impagas que desembocaron en el inminente descenso. El Quito había sido sancionado ese año con la merma de puntos por deudas con futbolistas y entrenadores.

Los reclamos eran permanentes por parte de la plantilla de ese entonces por salarios atrasados. También cada semana era suspendido por deudas, pero lograba acuerdos para jugar e intentar escapar al descenso.

En ese momento, el responsable de relaciones públicas, Luis Otero, detalló que no lograron hablar con Iván Hurtado, presidente de la AFE, para levantar la sanción. “La FEF nos extendió el plazo una hora más (viernes 9 de septiembre, 19:00), pero no hubo forma de comunicarnos con AFE”, dijo.

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