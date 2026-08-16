Deportivo Quito goleó en Pelileo por el ascenso nacional

Deportivo Quito logró la tarde de este domingo 16 de agosto de 2026 un trascendental triunfo de 3-0 en su visita al Pelileo SC en el estadio que lleva el nombre de la misma ciudad, ubicada a un poco menos de 200 km de la capital de Ecuador.

Deportivo Quito recuperó terreno en el ascenso

Deportivo Quito viajó a Pelileo para visitar al equipo local por la segunda fecha del grupo B del Torneo de Ascenso Nacional. Este resultado le permite recuperar terreno luego de la derrota en la fecha inicial ante el Inter de Quito en el Atahualpa el pasado lunes 10.

El primer tanto para los capitalinos lo anotó el defensor César Batalla a los 13 minutos de la parte inicial. La jugada se generó con el cobro de un tiro libre desde la mitad de la cancha que sorprendió al bloque defensivo de los dueños de casa.

El 0-2 se registró a los 74 minutos con un certero golpe de cabeza de Alejandro Pantoja. El imbabureño aprovechó un rebote que dejó el portero del equipo local ante un potente remate de Joel Ordóñez.

El 0-3 fue obra del mismo mediocampista a los 87 minutos. Esta vez con un remate cruzado con pierna derecha desde una esquina del área grande que ingresó justo entre la mano del portero y uno de los postes del arco.

El experimentado Pantoja, de 34 años de edad, con pasado en cuadros como Imbabura SC, Atlético Porteño, Manta FC, Deportivo Cuenca y Técnico Universitario, también fue el autor del pase de gol para el primer tanto.

Los líderes de este grupo B son Santa Fe SC e Inter de Quito con seis unidades. Luego siguen Pelileo SC y Deportivo Quito con tres, y cierran la tabla Firesystem FC y Dunamis 04 FC sin unidades.

La ‘AKD‘ debe pasar de inmediato la página para recibir en la tercera fecha al Firesystem FC de Cotopaxi en el estadio Olímpico Atahualpa el próximo miércoles 19 desde las 19:30.

Resultados segunda fecha

Grupo Partido Resultado Grupo A Corinthian’s FC vs. Joga Bonito 1 – 1 Grupo A Grecia vs. CS Patria 0 – 2 Grupo A Pacífico vs. Astillero FC 0 – 0 Grupo B Firesystem FC vs. Inter de Quito 1 – 2 Grupo B Santa Fe SC vs. Dunamis 04 FC 5 – 0 Grupo B Pelileo SC vs. Deportivo Quito 0 – 3 Grupo C Club Patria vs. Deportivo Santo Domingo de los Tsáchilas 1 – 2 Grupo D Ciudad de Yantzaza vs. Búhos 2 – 1 Grupo D Huaquillas FC vs. San Pedro del Pombo 0 – 1 Grupo D La Castellana vs. Independiente Azogues 0 – 0 Grupo E Aviced FC vs. Luz Valdivia 2 – 2 Grupo E La Troncal vs. Guaranda FC 0 – 3 Grupo E Santa Ana vs. Liga de Cuenca 2 – 0 Grupo F Sagrado Corazón vs. Insutec 0 – 0 Grupo F CD Alianza vs. San Luis del Valle 3 – 1 Grupo F Imbabura SC vs. Real Puerto Quito 2 – 1 Grupo G Espoli vs. Mineros SC 0 – 0 Grupo G Colorados SC vs. La Unión 2 – 2 Grupo H Atenas FC vs. Anaconda FC 3 – 1 Grupo H Río Aguarico vs. Vicentino Dragonis SC 6 – 0 Grupo H Ciudad Canela vs. Nazareno SC 0 – 1

*Datos: Ascenso EC.

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