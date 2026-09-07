Deportivo Quito ya tiene un candidato para reemplazar a Sebastián Blázquez

Fecha de publicación: 7 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 7 de septiembre de 2026

Deportivo Quito confirmó la salida de Sebastián Blázquez como director técnico del primer equipo, este 7 de septiembre de 2026, por lo que la dirigencia ya analiza opciones para asumir el banquillo de la ‘AKD’. Entre los nombres que toman fuerza aparece Jonathan Mendoza, entrenador manabita de 38 años.

Jonathan Mendoza toma fuerza en Deportivo Quito

Mendoza cuenta con experiencia en diferentes equipos del fútbol ecuatoriano y posee licencia A de entrenador de la CONMEBOL. Su recorrido incluye pasos por clubes de ascenso y trabajos como asistente técnico.

Uno de sus antecedentes más recientes fue su etapa en AD Nueve de Octubre, donde se desempeñó como entrenador asistente entre 2022 y 2023. Durante ese período trabajó junto a varios técnicos, entre ellos Juan Carlos León, David Dóniga, Yuri Solano, Felipe Borowsky y Silvano Estacio.

Antes y después de esa experiencia, Mendoza dirigió equipos como La Concordia SC, CS Patria y CD La Unión. También estuvo al frente de Santa Elena SC, Atlético Santo Domingo, LDU de Loja y Atlético Saquisilí.

Su trayectoria incluye además funciones de jefe de scouting en Emelec y de coordinador del equipo en Delfín. En sus primeros años también dirigió a Aeropuerto FC y Archidona SC.

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Deportivo Quito ya no depende de sí mismo

La salida de Blázquez se produjo de común acuerdo entre el entrenador y la institución. El técnico había asumido el cargo en 2025 y consiguió importantes resultados durante los torneos provinciales, donde Deportivo Quito se mantuvo invicto y logró proclamarse campeón de Pichincha.

Sin embargo, el equipo perdió regularidad en la fase nacional del Ascenso y actualmente ocupa el tercer lugar de su grupo. La ‘AKD’ está a cuatro puntos de Santa Fe y a seis de Inter de Quito, cuando restan cuatro jornadas y solo los dos primeros avanzan de ronda.

El próximo partido de Deportivo Quito será ante Pelileo SC, el sábado 12 de septiembre en el estadio Olímpico Atahualpa, por la séptima fecha del Ascenso Nacional.

Por ahora, Jonathan Mendoza aparece como una de las opciones que analiza la dirigencia. El club todavía no ha confirmado oficialmente quién será el reemplazo de Sebastián Blázquez.

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