Deportivo Quito golea a Dunamis y se mete en zona de clasificación de Segunda

Deportivo Quito volvió a golear en la Segunda Categoría y mantiene firme su objetivo de regresar a la Serie B. Los chullas derrotaron por 5-0 a Dunamis 04 este sábado 29 de agosto del 2026, en el Estadio Olímpico Atahualpa, por la quinta fecha del Ascenso Nacional.

Deportivo Quito goleó a Dunamis en el Atahualpa

La ‘AKD’ consiguió su segunda goleada por cinco tantos en apenas 10 días y llegó, de manera provisional, al segundo puesto del grupo B. El equipo de Sebastián Blázquez alcanzó los 10 puntos y, por gol diferencia, superó momentáneamente a Santa Fe, que todavía debe disputar su compromiso de la jornada.

Aunque Deportivo Quito dominó desde los primeros minutos, tuvo que esperar hasta el tramo final del primer tiempo para romper la resistencia del conjunto carchense. Roberto ‘Tuka’ Ordóñez abrió el marcador y Edu Arboleda apareció poco después para ampliar la diferencia antes del descanso. Con el 2-0, los locales encaminaron la victoria.

En el segundo tiempo llegó la goleada. Mateo Zambrano convirtió el tercero, César Batalla se sumó a la lista de anotadores y la ‘Tuka’ volvió a aparecer para completar su doblete y establecer el 5-0 definitivo. 10 días antes, Ordóñez ya había convertido un triplete en otra victoria por 5-0, aquella vez frente a Firesystem.

Deportivo Quito no ha recibido goles en cuatro partidos

Después de iniciar el Ascenso Nacional con una derrota por 1-0 ante Inter de Quito, el conjunto de la Plaza del Teatro reaccionó. Desde aquel momento acumula cuatro partidos consecutivos sin perder y sin recibir goles.

Primero derrotó 3-0 a Pelileo como visitante, luego goleó 5-0 a Firesystem y empató 0-0 frente a Santa Fe en Ibarra. Con el nuevo 5-0 sobre Dunamis, Deportivo Quito suma 13 goles a favor y ninguno en contra durante sus últimos cuatro compromisos, por lo que la diferencia de tantos es de +12.

En la siguiente fecha, el cuadro capitalino arrancará su camino en los cinco partidos de revancha que le restan. Allí volverá a abrir frente a Inter de Quito.

¿Cómo queda Deportivo Quito en la Segunda Categoría?

Antes de la quinta fecha, Inter de Quito lideraba el grupo B con 12 puntos, seguido por Santa Fe con 10 y Deportivo Quito con siete. La goleada permitió a los ‘chullas’ alcanzar las 10 unidades y mejorar su gol diferencia hasta +12.

De esta manera, Deportivo Quito pasó hacia segundo puesto, por encima de Santa Fe, que tiene +10 de gol diferencia y enfrentará a Inter de Quito este domingo 30 de agosto. El resultado de aquel compromiso determinará la ubicación definitiva de la ‘AKD’ al cierre de la jornada.

La posición es clave porque, únicamente, los dos primeros de cada uno de los ocho grupos avanzarán a la segunda fase de la Segunda Categoría. Allí se conformarán cuatro cuadrangulares y solo el líder de cada uno accederá a la fase definitiva por los dos cupos a la Serie B.