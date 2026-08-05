Deportivo Quito ya conoce a sus rivales del Torneo de Ascenso Nacional 2026

El Ascenso Nacional está dividido en tres etapas. Entre los participantes está el Deportivo Quito.

Fotografía que muestra el volcán de Fuego en erupción, en Alotenango a 65 kilometros al suroeste de Ciudad de Guatemala.

El Torneo de Ascenso Nacional organizado por la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) empezará este sábado 8 de agosto de 2026 con la puesta en escena de 24 partidos de los ocho grupos de esta primera etapa. Entre los participantes está el Deportivo Quito.

Deportivo Quito arranca en casa

Deportivo Quito, campeón de la Segunda Categoría de Pichincha, empezará este nuevo intento de ascender a la Serie B enfrentando el Inter de Quito, de acuerdo al calendario difundido por la FEF a los 48 clubes participantes en el torneo.

Antes de conocerse el calendario oficial, el propio Deportivo Quito confirmó que el grupo fue modificado con la presencia del Firesystem FC de Cotopaxi, que reemplazará a UDJ de Quinindé de Esmeraldas.

El formato del campeonato determina que se jugará en tres etapas. En la primera, los 48 equipos están repartidos en ocho grupos. A la segunda clasificarán los dos primeros de cada grupo, que se distribuirán en cuatro grupos de cuatro.

En la tercera fase participarán cuatro equipos, que serán aquellos ubicados en la primera ubicación de cada grupo de la segunda fase. Se formará un cuadrangular para definir a los dos ascendidos. Todas las fases se disputarán en juegos de ida y vuelta.

Primera fecha

FECHAGRUPOPARTIDO
08/08/2026AAstillero F.C. vs. C.S. Patria
AJoga Bonito Z vs. Pacífico F.C.
ACorinthians de los Ríos vs. Grecia
BS.D. Quito vs. Inter de Quito
BDunamis 04 Carchi vs. Pelileo S.C.
BSanta Fe S.C. vs. Firesystem F.C.
C11 de Mayo vs. Dep. Sto. Domingo
CMilagro F.C. vs. Politécnico
CCobras Peninsulares F.C. vs. Club Patria
DSan Pedro del Pongo F.C. vs. Búhos ULVR F.C.
DIndependiente Azogues vs. Huaquillas F.C.
DLa Castellana F.C. vs. Ciudad de Yantzaza
ELuz Valdivia F.C. vs. Guaranda F.C.
EL.D. Cuenca vs. Aviced F.C.
ESanta Ana vs. La Troncal F.C.
FF.C. Insutec vs. Real Puerto Quito
FSan Luis del Valle vs. Sagrado Corazón
FAlianza vs. Imbabura S.C.
GLa Unión vs. Mineros S.C.
GDaquilema F.C. vs. Colorados
GBaños Ciudad de Fuego vs. Espoli
HAnaconda F.C. vs. Nazareno S.C.
HVicentino Dragons S.C. vs. Atenas F.C.
HRío Aguarico F.C. vs. Ciudad Canela

Segunda fecha

FECHAGRUPOPARTIDOS
15/08/2026APacífico F.C. vs. Astillero F.C.
AGrecia vs. C.S. Patria
ACorinthians de los Ríos vs. Joga Bonito Z
BPelileo S.C. vs. S.D. Quito
BFiresystem F.C. vs. Inter de Quito
BSanta Fe S.C. vs. Dunamis 04 Carchi
CPolitécnico vs. 11 de Mayo
CClub Patria vs. Dep. Sto. Domingo
CCobras Peninsulares F.C. vs. Milagro F.C.
DHuaquillas F.C. vs. San Pedro del Pongo F.C.
DCiudad de Yantzaza vs. Búhos ULVR F.C.
DLa Castellana F.C. vs. Independiente Azogues
EAviced F.C. vs. Luz Valdivia F.C.
ELa Troncal F.C. vs. Guaranda F.C.
ESanta Ana vs. L.D. Cuenca
FSagrado Corazón vs. F.C. Insutec
FImbabura S.C. vs. Real Puerto Quito
FAlianza vs. San Luis del Valle
GColorados vs. La Unión
GEspoli vs. Mineros S.C.
GBaños Ciudad de Fuego vs. Daquilema F.C.
HAtenas F.C. vs. Anaconda F.C.
HCiudad Canela vs. Nazareno S.C.
HRío Aguarico F.C. vs. Vicentino Dragons S.C.

Tercera fecha

FECHAGRUPOPARTIDOS
19/08/2026AAstillero F.C. vs. Grecia
APacífico F.C. vs. Corinthians de los Ríos
AC.S. Patria vs. Joga Bonito Z
BS.D. Quito vs. Firesystem F.C.
BPelileo S.C. vs. Santa Fe S.C.
BInter de Quito vs. Dunamis 04 Carchi
C11 de Mayo vs. Club Patria
CPolitécnico vs. Cobras Peninsulares F.C.
CDep. Sto. Domingo vs. Milagro F.C.
DSan Pedro del Pongo F.C. vs. Ciudad de Yantzaza
DHuaquillas F.C. vs. La Castellana F.C.
DBúhos ULVR F.C. vs. Independiente Azogues
ELuz Valdivia F.C. vs. La Troncal F.C.
EAviced F.C. vs. Santa Ana
EGuaranda F.C. vs. L.D. Cuenca
FF.C. Insutec vs. Imbabura S.C.
FSagrado Corazón vs. Alianza
FReal Puerto Quito vs. San Luis del Valle
GLa Unión vs. Espoli
GColorados vs. Baños Ciudad de Fuego
GMineros S.C. vs. Daquilema F.C.
HAnaconda F.C. vs. Ciudad Canela
HAtenas F.C. vs. Río Aguarico F.C.
HNazareno S.C. vs. Vicentino Dragons S.C.

Cuarta fecha

FechaGrupoPartido
22/08/2026ACorinthians de los Ríos vs. Astillero F.C.
AJoga Bonito Z vs. Grecia
AC.S. Patria vs. Pacífico F.C.
BSanta Fe S.C. vs. S.D. Quito
BDunamis 04 Carchi vs. Fireystem F.C.
BInter de Quito vs. Pelileo S.C.
CCobras Peninsulares F.C. vs. 11 de Mayo
CMilagro F.C. vs. Club Patria
CDep. Sto. Domingo vs. Politécnico
DLa Castellana F.C. vs. San Pedro del Pongo F.C.
DIndependiente Azogues vs. Ciudad de Yantzaza
DBúhos ULVR F.C. vs. Huaquillas F.C.
ESanta Ana vs. Luz Valdivia F.C.
EL.D. Cuenca vs. La Troncal F.C.
FGuaranda F.C. vs. Aviced F.C.
FAlianza vs. F.C. Insutec
FSan Luis del Valle vs. Imbabura S.C.
FReal Puerto Quito vs. Sagrado Corazón
GBaños Ciudad de Fuego vs. La Unión
GDaquilema F.C. vs. Espoli
GMineros S.C. vs. Colorados
HRío Aguarico F.C. vs. Anaconda F.C.
HVicentino Dragons S.C. vs. Ciudad Canela
HNazareno S.C. vs. Atenas F.C.

Quinta fecha

FechaGrupoPartido
29/08/2026AAstillero F.C. vs. Joga Bonito Z
ACorinthians de los Ríos vs. C.S. Patria
AGrecia vs. Pacífico F.C.
BS.D. Quito vs. Dunamis 04 Carchi
BSanta Fe S.C. vs. Inter de Quito
BFireystem F.C. vs. Pelileo S.C.
C11 de Mayo vs. Milagro F.C.
CCobras Peninsulares F.C. vs. Dep. Sto. Domingo
CClub Patria vs. Politécnico
DSan Pedro del Pongo F.C. vs. Independiente Azogues
DLa Castellana F.C. vs. Búhos ULVR F.C.
DCiudad de Yantzaza vs. Huaquillas F.C.
ELuz Valdivia F.C. vs. L.D. Cuenca
ESanta Ana vs. Guaranda F.C.
FLa Troncal F.C. vs. Aviced F.C.
FF.C. Insutec vs. San Luis del Valle
FAlianza vs. Real Puerto Quito
FImbabura S.C. vs. Sagrado Corazón
GLa Unión vs. Daquilema F.C.
GBaños Ciudad de Fuego vs. Mineros S.C.
GEspoli vs. Colorados
HAnaconda F.C. vs. Vicentino Dragons S.C.
HRío Aguarico F.C. vs. Nazareno S.C.
HCiudad Canela vs. Atenas F.C.

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