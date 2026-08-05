Deportivo Quito ya conoce a sus rivales del Torneo de Ascenso Nacional 2026

El Torneo de Ascenso Nacional organizado por la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) empezará este sábado 8 de agosto de 2026 con la puesta en escena de 24 partidos de los ocho grupos de esta primera etapa. Entre los participantes está el Deportivo Quito.

Deportivo Quito arranca en casa

Deportivo Quito, campeón de la Segunda Categoría de Pichincha, empezará este nuevo intento de ascender a la Serie B enfrentando el Inter de Quito, de acuerdo al calendario difundido por la FEF a los 48 clubes participantes en el torneo.

Antes de conocerse el calendario oficial, el propio Deportivo Quito confirmó que el grupo fue modificado con la presencia del Firesystem FC de Cotopaxi, que reemplazará a UDJ de Quinindé de Esmeraldas.

El formato del campeonato determina que se jugará en tres etapas. En la primera, los 48 equipos están repartidos en ocho grupos. A la segunda clasificarán los dos primeros de cada grupo, que se distribuirán en cuatro grupos de cuatro.

En la tercera fase participarán cuatro equipos, que serán aquellos ubicados en la primera ubicación de cada grupo de la segunda fase. Se formará un cuadrangular para definir a los dos ascendidos. Todas las fases se disputarán en juegos de ida y vuelta.

Primera fecha

FECHA GRUPO PARTIDO 08/08/2026 A Astillero F.C. vs. C.S. Patria A Joga Bonito Z vs. Pacífico F.C. A Corinthians de los Ríos vs. Grecia B S.D. Quito vs. Inter de Quito B Dunamis 04 Carchi vs. Pelileo S.C. B Santa Fe S.C. vs. Firesystem F.C. C 11 de Mayo vs. Dep. Sto. Domingo C Milagro F.C. vs. Politécnico C Cobras Peninsulares F.C. vs. Club Patria D San Pedro del Pongo F.C. vs. Búhos ULVR F.C. D Independiente Azogues vs. Huaquillas F.C. D La Castellana F.C. vs. Ciudad de Yantzaza E Luz Valdivia F.C. vs. Guaranda F.C. E L.D. Cuenca vs. Aviced F.C. E Santa Ana vs. La Troncal F.C. F F.C. Insutec vs. Real Puerto Quito F San Luis del Valle vs. Sagrado Corazón F Alianza vs. Imbabura S.C. G La Unión vs. Mineros S.C. G Daquilema F.C. vs. Colorados G Baños Ciudad de Fuego vs. Espoli H Anaconda F.C. vs. Nazareno S.C. H Vicentino Dragons S.C. vs. Atenas F.C. H Río Aguarico F.C. vs. Ciudad Canela

Segunda fecha

FECHA GRUPO PARTIDOS 15/08/2026 A Pacífico F.C. vs. Astillero F.C. A Grecia vs. C.S. Patria A Corinthians de los Ríos vs. Joga Bonito Z B Pelileo S.C. vs. S.D. Quito B Firesystem F.C. vs. Inter de Quito B Santa Fe S.C. vs. Dunamis 04 Carchi C Politécnico vs. 11 de Mayo C Club Patria vs. Dep. Sto. Domingo C Cobras Peninsulares F.C. vs. Milagro F.C. D Huaquillas F.C. vs. San Pedro del Pongo F.C. D Ciudad de Yantzaza vs. Búhos ULVR F.C. D La Castellana F.C. vs. Independiente Azogues E Aviced F.C. vs. Luz Valdivia F.C. E La Troncal F.C. vs. Guaranda F.C. E Santa Ana vs. L.D. Cuenca F Sagrado Corazón vs. F.C. Insutec F Imbabura S.C. vs. Real Puerto Quito F Alianza vs. San Luis del Valle G Colorados vs. La Unión G Espoli vs. Mineros S.C. G Baños Ciudad de Fuego vs. Daquilema F.C. H Atenas F.C. vs. Anaconda F.C. H Ciudad Canela vs. Nazareno S.C. H Río Aguarico F.C. vs. Vicentino Dragons S.C.

Tercera fecha

FECHA GRUPO PARTIDOS 19/08/2026 A Astillero F.C. vs. Grecia A Pacífico F.C. vs. Corinthians de los Ríos A C.S. Patria vs. Joga Bonito Z B S.D. Quito vs. Firesystem F.C. B Pelileo S.C. vs. Santa Fe S.C. B Inter de Quito vs. Dunamis 04 Carchi C 11 de Mayo vs. Club Patria C Politécnico vs. Cobras Peninsulares F.C. C Dep. Sto. Domingo vs. Milagro F.C. D San Pedro del Pongo F.C. vs. Ciudad de Yantzaza D Huaquillas F.C. vs. La Castellana F.C. D Búhos ULVR F.C. vs. Independiente Azogues E Luz Valdivia F.C. vs. La Troncal F.C. E Aviced F.C. vs. Santa Ana E Guaranda F.C. vs. L.D. Cuenca F F.C. Insutec vs. Imbabura S.C. F Sagrado Corazón vs. Alianza F Real Puerto Quito vs. San Luis del Valle G La Unión vs. Espoli G Colorados vs. Baños Ciudad de Fuego G Mineros S.C. vs. Daquilema F.C. H Anaconda F.C. vs. Ciudad Canela H Atenas F.C. vs. Río Aguarico F.C. H Nazareno S.C. vs. Vicentino Dragons S.C.

Cuarta fecha

Fecha Grupo Partido 22/08/2026 A Corinthians de los Ríos vs. Astillero F.C. A Joga Bonito Z vs. Grecia A C.S. Patria vs. Pacífico F.C. B Santa Fe S.C. vs. S.D. Quito B Dunamis 04 Carchi vs. Fireystem F.C. B Inter de Quito vs. Pelileo S.C. C Cobras Peninsulares F.C. vs. 11 de Mayo C Milagro F.C. vs. Club Patria C Dep. Sto. Domingo vs. Politécnico D La Castellana F.C. vs. San Pedro del Pongo F.C. D Independiente Azogues vs. Ciudad de Yantzaza D Búhos ULVR F.C. vs. Huaquillas F.C. E Santa Ana vs. Luz Valdivia F.C. E L.D. Cuenca vs. La Troncal F.C. F Guaranda F.C. vs. Aviced F.C. F Alianza vs. F.C. Insutec F San Luis del Valle vs. Imbabura S.C. F Real Puerto Quito vs. Sagrado Corazón G Baños Ciudad de Fuego vs. La Unión G Daquilema F.C. vs. Espoli G Mineros S.C. vs. Colorados H Río Aguarico F.C. vs. Anaconda F.C. H Vicentino Dragons S.C. vs. Ciudad Canela H Nazareno S.C. vs. Atenas F.C.

Quinta fecha

Fecha Grupo Partido 29/08/2026 A Astillero F.C. vs. Joga Bonito Z A Corinthians de los Ríos vs. C.S. Patria A Grecia vs. Pacífico F.C. B S.D. Quito vs. Dunamis 04 Carchi B Santa Fe S.C. vs. Inter de Quito B Fireystem F.C. vs. Pelileo S.C. C 11 de Mayo vs. Milagro F.C. C Cobras Peninsulares F.C. vs. Dep. Sto. Domingo C Club Patria vs. Politécnico D San Pedro del Pongo F.C. vs. Independiente Azogues D La Castellana F.C. vs. Búhos ULVR F.C. D Ciudad de Yantzaza vs. Huaquillas F.C. E Luz Valdivia F.C. vs. L.D. Cuenca E Santa Ana vs. Guaranda F.C. F La Troncal F.C. vs. Aviced F.C. F F.C. Insutec vs. San Luis del Valle F Alianza vs. Real Puerto Quito F Imbabura S.C. vs. Sagrado Corazón G La Unión vs. Daquilema F.C. G Baños Ciudad de Fuego vs. Mineros S.C. G Espoli vs. Colorados H Anaconda F.C. vs. Vicentino Dragons S.C. H Río Aguarico F.C. vs. Nazareno S.C. H Ciudad Canela vs. Atenas F.C.

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