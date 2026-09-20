Deportivo Quito goleó y esto necesita en la última fecha para ir a fase nacional

Fecha de publicación: 20 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 20 de septiembre de 2026

Deportivo Quito mantiene viva su pelea por el ascenso a la Serie B. La ‘AKD’ derrotó por 3-0 a Santa Fe de Imbabura este sábado 19 de septiembre del 2026 y llegará a la última fecha del Grupo 2 con posibilidades de avanzar a la siguiente instancia del Ascenso Nacional.

El triunfo de Deportivo Quito sobre Santa Fe en Segunda Categoría

Mateo Zambrano marcó un doblete y Roberto ‘Tuka’ Ordóñez completó la goleada del conjunto azulgrana. El resultado fue contra un rival directo, pues Santa Fe ocupa el segundo puesto del grupo de los chullas, el último que entrega un boleto a la siguiente fase.

Con la victoria, Deportivo Quito llegó a 17 puntos, mientras Santa Fe se mantiene con 20. Inter de Quito ya aseguró su clasificación y lidera la zona con 22 unidades antes de disputar su partido de la novena fecha frente a Pelileo.

¿Qué necesita Deportivo Quito para clasificar?

A falta de una fecha, la ‘AKD’ ya no depende únicamente de sí misma. En la última jornada deberá ganarle como visitante a Dunamis 04, el sábado 26 de septiembre, y además necesita que Santa Fe pierda frente a Inter de Quito.

Si se cumplen ambos resultados, Deportivo Quito y Santa Fe terminarán con 20 puntos, por lo que la clasificación deberá resolverse mediante el gol diferencia. En un solo compromiso, el cuadro debe remontar seis goles de diferencia, pues tiene +15 y el Santa Fe +21.

Si ambos terminan igualados también en diferencia de goles, el reglamento establece como siguiente criterio el mayor número de goles anotados. Después se considera la menor cantidad de goles recibidos, los enfrentamientos directos y el ‘fair play’, en ese orden.

Deportivo Quito pasó de estar casi eliminado a llegar vivo a la última fecha

En los cotejos de revancha de la fase zonal, Deportivo Quito inició su trajín con una derrota 4-2 ante Inter de Quito y un 1-1 con Pelileo. Sebastián Blázquez fue removido de su cargo y Jonathan Mendoza asumió.

Con su nuevo entrenador, la ‘AKD’ consiguió dos victorias consecutivas. Primero derrotó 2-0 a Firesystem en Latacunga, con goles de Mateo Zambrano y Roberto Ordóñez, y después consiguió la goleada contra Santa Fe, que aún lo mantiene con chances.

¿A qué fase clasificaría Deportivo Quito?

Deportivo Quito se encuentra en la primera ronda de la fase nacional de la Segunda Categoría. El actual hexagonal está compuesto por ocho grupos de seis clubes.

Los dos primeros de cada grupo, un total de 16 equipos, avanzarán a la denominada fase semifinal. Allí se conformarán cuatro cuadrangulares de cuatro clubes y nuevamente se jugará bajo el sistema de todos contra todos, con partidos de ida y vuelta.

Únicamente el ganador de cada cuadrangular accederá a la ronda final, también con cuatro equipos. Los dos mejores equipos de esa última instancia ascenderán a la Serie B para la temporada 2027.