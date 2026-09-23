Deportivo Quito hace cuentas en la fecha que define el Ascenso Nacional

Fecha de publicación: 23 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 23 de septiembre de 2026

El Ascenso Nacional entra en su jornada decisiva con ocho clubes que ya aseguraron su lugar en la siguiente ronda y otros que todavía hacen cuentas. Entre ellos está Deportivo Quito, que llegará al sábado 26 de septiembre con posibilidades matemáticas de continuar en el torneo organizado por la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF).

La ‘AKD’ recibirá a Dunamis 04 desde las 14:00 en el estadio Olímpico Atahualpa, mientras Santa Fe se enfrentará con Inter de Quito. Los dos encuentros definirán el segundo boleto del grupo y pueden extender o terminar el camino azulgrana en la competencia.

Deportivo Quito busca la clasificación en el Ascenso y seguir rumbo a la Serie B

La situación tiene una primera condición innegociable: Deportivo Quito debe vencer a Dunamis 04 y necesita que Santa Fe pierda ante Inter de Quito. Un empate o una derrota de la ‘AKD’, así como un empate o triunfo del cuadro imbabureño, elimina al equipo capitalino.

Pero esos dos resultados no garantizan por sí solos la clasificación. El Quito tiene 17 puntos y +15 de diferencia de goles, mientras Santa Fe suma 20 unidades y registra +21. Si los chullas ganan y su rival directo pierde, ambos terminarán con 20 puntos y entrarán en juego los criterios de desempate.

Allí aparece la segunda batalla del sábado: los goles. Entre el margen de victoria de Deportivo Quito y el margen de derrota de Santa Fe debe existir una combinación que permita remontar los seis tantos que actualmente separan a ambos.

Por ejemplo, si la ‘AKD’ gana 4-0 y Santa Fe pierde 0-3, el saldo combinado sería de siete goles y el Quito superaría a su rival en diferencia de tantos. Si entre ambos resultados únicamente se compensan los seis goles de distancia, quedarían igualados en este criterio y sería necesario acudir al siguiente mecanismo de desempate.

Ocho clubes ya tienen asegurado su lugar

Mientras Deportivo Quito todavía pelea por mantenerse en competencia, la siguiente fase ya empieza a tomar forma. Patria, Astillero FC, Inter de Quito, 11 de Mayo, Ciudad de Yantzaza, Daquilema FC, Nazareno SC y Río Aguarico son los ocho equipos que aseguraron anticipadamente su presencia en los cuadrangulares semifinales.

En total serán 16 clasificados. La primera etapa del Ascenso Nacional reunió a 48 clubes distribuidos en ocho grupos de seis equipos, con partidos de ida y vuelta. Los dos primeros de cada zona avanzan, por lo que la jornada final entregará los ocho lugares que todavía están disponibles.

El panorama ya había quedado planteado el 21 de septiembre, cuando este Medio detalló que ocho clubes habían sellado su boleto y que la última jornada completaría la nómina de 16 participantes. Para el Quito, esa definición llega después de derrotar 3-0 a Santa Fe y mantener abierta una pelea que parecía alejarse.

¿Qué pasa después de clasificar en el Ascenso Nacional?

Superar esta instancia todavía deja un camino importante hasta la Serie B. Los 16 equipos que sobrevivan serán repartidos en cuatro cuadrangulares de cuatro clubes. Cada equipo disputará seis partidos, tres como local y tres como visitante.

Aquí el margen vuelve a reducirse: únicamente el ganador de cada cuadrangular avanzará. Es decir, de los 16 equipos que ingresen a esta instancia quedarán cuatro con opciones de ascender.

Esos cuatro clubes disputarán un cuadrangular final, nuevamente bajo el sistema de todos contra todos con encuentros de ida y vuelta. Los dos primeros conseguirán los cupos para disputar la Serie B en 2027, mientras el líder será campeón nacional de la Segunda Categoría.

Para Deportivo Quito, por lo tanto, el partido contra Dunamis 04 no representa todavía un encuentro por el ascenso. Es la puerta hacia una segunda etapa que exige terminar primero de un nuevo grupo y después ubicarse entre los dos mejores del cuadrangular final.

Los goles pueden decidir el futuro de Deportivo Quito

Si Deportivo Quito y Santa Fe terminan igualados en puntos y diferencia de goles, el reglamento contempla otros mecanismos para separar a los equipos. Después se consideran los goles anotados, la menor cantidad de tantos recibidos, los enfrentamientos directos y, finalmente, el criterio de juego limpio.

La ‘AKD’, entonces, no solo tendrá que mirar el marcador del Olímpico Atahualpa. Lo que ocurra entre Inter de Quito y Santa Fe determinará cuántos goles necesita para transformar una posibilidad matemática en un lugar entre los 16 clubes que seguirán buscando los dos boletos disponibles hacia la Serie B 2027.

Preguntas frecuentes sobre las opciones de Deportivo Quito para clasificar:

❓ ¿Qué necesita Deportivo Quito para clasificar a la siguiente fase? Deportivo Quito necesita ganar a Dunamis 04 y que Santa Fe pierda ante Inter de Quito.

Esas son las primeras condiciones obligatorias. Si la ‘AKD’ empata o pierde, queda eliminada. También queda fuera si Santa Fe empata o gana su partido. ❓ ¿Por qué ganar y esperar una derrota de Santa Fe puede no ser suficiente? Porque ambos equipos podrían terminar con 20 puntos y la clasificación tendría que definirse por criterios de desempate.

Deportivo Quito tiene actualmente +15 de diferencia de goles y Santa Fe +21. Por eso, además de los resultados, la ‘AKD’ necesita reducir o superar esa distancia de seis goles. ❓ ¿Cuántos goles necesita Deportivo Quito para superar a Santa Fe? Dependerá de la combinación entre su margen de victoria y el margen de derrota de Santa Fe.

Por ejemplo, si Deportivo Quito gana 4-0 y Santa Fe pierde 0-3, el saldo combinado sería de siete goles y la ‘AKD’ pasaría a tener una mejor diferencia. Si únicamente se compensan los seis goles actuales, habría que revisar el siguiente criterio de desempate. ❓ ¿Qué pasa si Deportivo Quito y Santa Fe igualan en puntos y diferencia de goles? El reglamento establece otros criterios para definir la clasificación.

Después de la diferencia de goles se consideran los tantos anotados, la menor cantidad de goles recibidos, los enfrentamientos directos y, finalmente, el criterio de juego limpio. ❓ ¿Qué ocurre si Deportivo Quito consigue clasificar? Avanzará a uno de los cuatro cuadrangulares semifinales del Ascenso Nacional.

Los 16 clasificados serán divididos en cuatro grupos de cuatro y únicamente el ganador de cada zona avanzará al cuadrangular final. Allí, los dos primeros conseguirán el ascenso a la Serie B 2027.

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