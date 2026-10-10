Independiente del Valle quedó a un paso del título de la Liga Pro

Fecha de publicación: 10 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 10 de octubre de 2026

Independiente del Valle dio la tarde de este sábado 10 de octubre de 2026 un paso gigante hacia su inminente consagración como bicampeón de la Liga Pro tras derrotar 2-1 a Aucas por la segunda fecha del hexagonal uno.

Independiente del Valle remontó y se frota las manos

Independiente del Valle tuvo que remontar un 0-1 de Aucas alcanzado a los 33 minutos del primer tiempo por intermedio del mediocampista lojano Piero Guzmán para dar un nuevo paso para retener el título de la Liga Pro.

En el segundo tiempo, Independiente dejó caer todo el peso de su plantilla sobre la del ‘Ídolo del Pueblo‘ para certificar el definitivo 2-1 con tantos del centrocampista paraguayo Hugo Quintana y del extremo izquierdo ecuatoriano Steven Góngora.

Quintana jugó el primer semestre en el Olimpia de Paraguay. El 1 de julio fue requerido por IDV con un contrato que se extiende hasta el 30 de junio de 2030, según datos que registra el sitio especializado Transfermarkt.

El paraguayo acumula entre Liga Pro, Copa Ecuador y Copa Libertadores 20 partidos, cinco goles (Manta, Aucas (2), Orense y Delfín), cuatro asistencias (Manta, Aucas, Técnico Universitario y Libertad) y una tarjeta amarilla.

Góngora tiene 23 años. En el 2022 debutó en la Serie B en Chacaritas. En el 2024 jugó en Independiente Juniors. Desde el segundo semestre de ese mismo año fue cedido al Numancia de España, que pertenece al grupo IDV.

En el 2025 se reintegró a Independiente Juniors y este año fue promovido al primer plantel con la venia de Joaquín Papa, que lo ha utilizado en seis encuentros entre la Liga Pro y la Libertadores. El de esta tarde fue su segundo tanto.

El blooper del duelo lo protagonizó Junior Sornoza a los 39 minutos. El ‘zorro’ se hizo cargo del penal, pero esta vez la suerte no le sonrió y, al momento de impactar el esférico, se resbaló, enviándolo por encima del arco defendido por Hamilton Piedra.

INSÓLITO 😳 Junior Sornoza resbaló justo antes de ejecutar el penal y la mandó por arriba del horizontal. #LigaEcuabet conectada x #Xtrim 🤳🏻 https://t.co/M1efV2G1K3 — Zapping Ecuador (@zapping_ecu) October 10, 2026

¿Cuándo será campeón IDV?

Independiente del Valle acumuló 77 puntos en la tabla de posiciones con los que se afianzó como el único e inexpugnable líder del hexagonal uno. En el año logró 25 victorias, dos empates y tan solo cuatro derrotas.

Tiene un encuentro pendiente ante Barcelona SC, sexto con 44 puntos, sin opciones al título y a la espera de un milagro futbolístico para clasificar a la Libertadores del siguiente año, en el Estadio Monumental de Guayaquil.

En segundo lugar aparece Macará, con 54 unidades, el único que intenta —sin mucho éxito— ser el principal obstáculo para lograr el bicampeonato, el primero de su historia desde su ingreso a la A en 2010 como Independiente José Terán.

El tercero en la tabla es la Universidad Católica (recibe en esta fecha a Macará en Chillo Jijón) con 51 puntos, Aucas cuarto con 50 y Liga de Quito (será local de BSC en el Rodrigo Paz Delgado) es quinta con 49.

En la tercera jornada visitarán a Macará en el Estadio Bellavista. Si los ambateños no suman ante la Católica y pierden en casa contra IDV, el cuadro capitalino logrará el bicampeonato a falta de ocho fechas para completar su calendario.

IDV 0-1 Aucas

Golpea Papá en Chillo Jijón 🛡️ Piero Guzmán, de cabeza, convirtió el 0-1 para @AucasOficial tras media hora de partido que se inclinaba para Independiente del Valle. #LigaEcuabet conectada x #Xtrim 🤳🏻 https://t.co/OBfNYzvFwZ — Zapping Ecuador (@zapping_ecu) October 10, 2026

IDV 1-1 Aucas

Regalito de la visita 🤯 Quintana encontró un mal despeje de Tapiero y consiguió el 1-1 de @IDV_EC en el complemento. #LigaEcuabet conectada x #Xtrim 🤳🏻 https://t.co/3NRc9qlY0Q — Zapping Ecuador (@zapping_ecu) October 10, 2026

IDV 2-1 Aucas

Remontada de campeón 😉🏆 @IDV_EC, tras una contra letal, le gana 2-1 a Aucas gracias a un potente remate de Góngora. #LigaEcuabet conectada x #Xtrim 🤳🏻 https://t.co/97IOnHXc4x — Zapping Ecuador (@zapping_ecu) October 10, 2026

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