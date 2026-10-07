Edwin Quintero aparece entre las grandes promesas de la Premier League

Fecha de publicación: 7 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 7 de octubre de 2026

Edwin Quintero, futbolista ecuatoriano de 17 años, fue incluido por el medio británico The Guardian entre los jóvenes talentos a seguir de los clubes de la Premier League en 2026. El extremo de Independiente del Valle tiene acordada su llegada al Arsenal para 2027.

El medio inglés publicó su selección ‘Nueva Generación 2026: 60 de los mejores jóvenes talentos del fútbol mundial’.

Quintero, nacido en Esmeraldas el 15 de agosto de 2009, aparece como una de las nuevas figuras del fútbol ecuatoriano. Es zurdo, juega principalmente como extremo derecho y mide 1,73 metros.

Edwin Quintero destaca por su velocidad y regate

The Guardian compara algunas de las características de Quintero con las de Kendry Páez. Destaca su capacidad para llevar el balón cerca de los pies, su elasticidad, regate y facilidad para desenvolverse en espacios reducidos.

Aunque no sobresale por su físico, el ecuatoriano compensa esa característica con velocidad y técnica. Además, ya debutó con el primer equipo de Independiente del Valle y consiguió su primer gol.

Su futuro también está encaminado hacia Inglaterra. En diciembre de 2025, Arsenal oficializó acuerdos precontractuales con Edwin y su hermano gemelo Hólger Quintero. Ambos se incorporarán al club inglés en 2027, cuando sean mayores de edad.

Edwin continuará hasta entonces en Independiente del Valle. Arsenal lo describió como un futbolista zurdo, rápido y habilidoso en el regate, con capacidad para encarar rivales desde el extremo derecho.

Ecuador suma ocho ediciones consecutivas

La aparición de Quintero prolonga la presencia ecuatoriana en esta selección de talentos por octavo año consecutivo.

La racha comenzó en 2019 con Johan Mina y posteriormente incluyó a Anthony Valencia, Maiky de la Cruz, Juan Macías, Allen Obando, Kendry Páez y Riquelme Angulo.

Quintero toma ahora el relevo en 2026, mientras se prepara para dar el salto al fútbol inglés con Arsenal.