Dos juveniles más de Independiente del Valle tiene destino europeo y es hacia uno de los grandes clubes de Inglaterra. Los hermanos Edwin y Hólger Quintero llegarán al Arsenal de Inglaterra y hay un acuerdo según la prensa británica.

El fichaje de Edwin y Hólger Quintero por el Arsenal

Este 1 de diciembre del 2025 se dio a conocer el trato entre el Arsenal e Independiente del Valle por los dos futbolistas juveniles. De acuerdo a ESPN, estos se unirán en agosto de 2027 al club cuando cumplan 18 años -cuenta con 16-.

La cadena internacional especificó que se espera completar formalidades para que los jugadores firmen sus contratos y se produzca un anuncio oficial a futuro. A su vez, el monto de la transferencia aún no se ha especificado.

Antes, el club también realizó el fichaje de Victor Ozhianvuna. Este se unirá al conjunto de la capital inglesa en enero de 2027, cuando también alcance los 18 años.

El Arsenal ya cuenta con un futbolista ecuatoriano en su equipo: Piero Hincapié

Antes del fichaje de los hermanos Quintero, el Arsenal ya incorporó a un futbolista ecuatoriano a sus filas. El defensa central Piero Hincapié se unió a mediados del 2025, en el mercado de verano, desde el Bayer Leverkusen de Alemania.

Hincapié arribó a la escuadra inglesa en calidad de préstamo con opción a compra obligatoria. Por la cesión del futbolista, los ‘gunners’ abonaron 7 millones de dólares; el monto futuro por sus derechos económicos será de 53,7 millones.

En su temporada con el club, Hincapié acumula siete partidos entre Premier League, UEFA Champions League y EFL Cup. En cuatro de ellos, el tricolor fue titular.

Edwin y Hólger Quintero aún no debutan con Independiente del Valle

El fichaje de Edwin y Hólger Quintero por el Arsenal se llevará a cabo a pesar de que estos aún no hayan debutado a nivel absoluto. Ambos futbolistas han sumado minutos solo a nivel formativo, así como con las divisiones juveniles de la Selección de Ecuador.

Con la Tri, los dos jugadores han estado presentes dentro de la categoría sub-17. En el último Sudamericano, sin embargo, solo Edwin fue citado y marcó dos tantos en dos partidos.

