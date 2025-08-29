Bayer Leverkusen y Arsenal dieron un paso más para cerrar la transferencia de Piero Hincapié. Al acuerdo inicial que existió entre el club inglés y el defensa central se suma el que alcanzaron los dos clubes.

El periodista Fabrizio Romano aseguró este viernes 29 de agosto de 2025 que las condiciones del traspaso de Piero Hincapié desde el Bayer Leverkusen al Arsenal están acordadas, incluyendo el monto y la forma de pago.

Arsenal pagará cerca de 70 millones por Piero Hincapié

Romano detalló que el acuerdo entre clubes ya está definido en cuanto a la fórmula de transferencia. El conjunto londinense obtendrá a Piero Hincapié mediante un préstamo con obligación de compra, un modelo que el Arsenal planteó desde el inicio y que fue aceptado por el Leverkusen.

El monto total del traspaso rondará los 69,9 millones de dólares, cifra cercana a la cláusula de liberación del jugador. Este pago se efectuará en varios plazos a lo largo de los próximos años, lo que le permitirá al Arsenal mantener un equilibrio financiero y cumplir con las normativas de gasto.

Este pago convertirá al esmeraldeño en el octavo fichaje más costoso de los ‘Gunners‘. El más alto fue el de Declan Rice, procedente del West Ham United en la temporada 2023-24, por 135,9 millones de dólares.

Luego le siguen Nicolás Pépé en el curso 2019-20 desde el Lille por 93,2 millones. Kai Havertz en la 2023-24 desde el Chelsea por 87,4 millones. Martín Zubimendi desde la Real Sociedad en la 2025-26 por 81,6 millones. Y Eberechi Eze en la 2025-26 desde el Crystal Palace por 80,8 millones.

Finalmente, Viktor Gyökeres desde el Sporting de Lisboa en la 2025-26 por 76,7 millones y Pierre-Emerick Aubameyang en la 2017-18 desde el Borussia Dortmund por 74,2 millones.

Piero Hincapié solo mira al Arsenal

Por el lado del jugador, todo está acordado. Hincapié solo desea jugar en el Arsenal y ya cerró los términos personales de su contrato. Con este paso dado, solo restan los procedimientos finales para oficializar la operación, incluidos los exámenes médicos y la firma del contrato definitivo.

Como parte de esta negociación, el club inglés también realizará un movimiento estratégico para abrir espacio en su plantilla. El defensor polaco Jakub Kiwior será transferido al Oporto de Portugal, un paso que se ejecutará en cuanto se cierre la llegada de Hincapié.

Con apenas 23 años, el zaguero ecuatoriano se ha consolidado como uno de los defensores jóvenes más prometedores de Europa.

Su actuación con el Bayer Leverkusen, club con el que se proclamó campeón de la Bundesliga y de la Copa de Alemania en la temporada 2023-2024, lo consolidó en Alemania. Además, le abrió más puertas en Europa y lo ratificó como uno de los líderes de la actual generación de Ecuador.

