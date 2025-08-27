Arsenal FC, uno de los clubes más poderosos de la Premier League, tiene un valor de mercado que supera en casi nueve veces al de los 16 equipos del campeonato ecuatoriano de fútbol. Así lo revelan los últimos datos de Transfermarkt, plataforma especializada en tasaciones deportivas.

Más noticias:

Arsenal, un club valioso en el mundo

El club londinense está valorado en unos 1,593 mil millones, ocupando el segundo lugar entre los equipos más valiosos del mundo, solo detrás del Real Madrid (1,6 mil millones)

En contraste, la Serie A de Ecuador, con 16 equipos en competencia, alcanza una valoración total de USD 185,58 millones.

El ecuatoriano Piero Hincapié está muy cerca de convertirse en nuevo jugador del Arsenal.

Su fichaje se aceleró en los últimos días del mercado de verano, que cierra el 1 de septiembre. En Europa lo dan como un hecho, pero todavía no ha sido confirmado por completo.

Piero Hincapié

Con un valor de mercado de unos 60 millones de dólares, Hincapié es el tercer jugador ecuatoriano más valioso, solo por detrás de Moisés Caicedo y Willian Pacho.

De concretarse el traspaso, compartiría vestuario con estrellas como Bukayo Saka (USD 174 millones), Declan Rice (USD 140 millones) y Martin Ødegaard, entre otras.

Bukayo Saka, figura del Arsenal, se ubica como el sexto futbolista más valioso del mundo en la actualidad.

La plantilla del Arsenal, dirigida por Mikel Arteta, está plagada de talento joven y figuras consolidadas. Es el reflejo del dominio económico de la Premier League, que lidera el ranking de las ligas más valiosas del mundo con más de 12,19 mil millones de dólares en activos.

Clubes más valiosos del mundo (agosto 2025)

Fuente: Transfermarkt