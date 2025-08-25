Piero Hincapié expresó su deseo de abandonar el Bayer Leverkusen la noche del domingo 24 de agosto. Según reporteros especializados en fichajes, como Christian Martin y Fabrizio Romano, el ecuatoriano busca un traspaso antes del cierre del mercado de verano.

Hace apenas unas semanas, el defensa había sido considerado como intransferible y pieza clave en el proyecto del club alemán. Sin embargo, todo apunta a que podría salir si llega una oferta superior a los 60 millones de dólares.

El Leverkusen no estaba dispuesto a dejarlo ir tras varias salidas importantes en este mercado, como las de Florian Wirtz, Jeremie Frimpong, Jonathan Tah y Granit Xhaka. Aun así, el propio Hincapié ya habría manifestado a la directiva su intención de dar un nuevo paso en su carrera.

Arsenal, mejor posicionado que Tottenham

Dos equipos londinenses han preguntado por las condiciones del ecuatoriano: Arsenal y Tottenham. También surgieron rumores sobre el Chelsea, aunque sin contactos tan concretos como los de los otros dos clubes.

Según Fabrizio Romano, los Spurs fueron los primeros en acercarse con una oferta de préstamo con obligación de compra, pero el Bayer Leverkusen espera únicamente una venta definitiva.

Por su parte, el Arsenal sería el mejor posicionado. El club está a la espera de resolver las salidas de Jakub Kiwior y Oleksandr Zinchenko para lanzar una ofensiva directa por el zaguero de la Selección de Ecuador.

“Piero Hincapié considera muy atractivo el proyecto del Arsenal y está interesado en el traspaso”, indicó Romano, quien además recalcó que las primeras conversaciones ya se iniciaron.

“No se espera que los términos personales sean un problema”, publicó la mañana de este 25 de agosto.

Hincapié, un referente en Leverkusen

A sus 23 años, Piero Hincapié ya acumula un recorrido importante en Europa. Esta es su quinta temporada en el Bayer Leverkusen, donde se consolidó como titular indiscutible desde su llegada.

Con los ‘farmacéuticos’ suma 166 partidos, siete goles y siete asistencias, además de haber conquistado la histórica Bundesliga 2024, el primer título liguero del club, conseguido de manera invicta. También levantó la Copa de Alemaniay la Supercopa de Alemania.

