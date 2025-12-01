Holger y Edwin Quintero, surgidos en Independiente del Valle, darán el salto hacia el Arsenal de Inglaterra. Los gemelos de 16 años se unirán al club británico cuando cumplen 18 y uno de sus exDT’s los comparó con ‘Ronaldinho’.

Talento de sobra para Hólger y Edwin Quintero

Cuando el DT Juan Carlos Burbano piensa en Hólger y Edwin Quintero, dos cosas se le vienen a la mente: las veces que los convocó a las divisiones juveniles de la Selección de Ecuador y el crack brasilero Ronaldinho. Ambos le llegaron para la categoría sub-17 y los pudo ver en su máximo esplendor en los torneos sudamericanos.

Nacidos el 15 de agosto del 2009, los Quintero se formaron con gambeta y gol, un combo para el ataque. Hólger se llegó a ubicar como mediapunta, por detrás de los delanteros, y Edwin como extremo derecho. Pese a ello, ambos son polifuncionales y pueden jugar en la posición del otro o por ambas bandas. El primero cuenta con más desequilibrio y resolución y el segundo organiza y hace jugar.

“La gente paga por ver buen fútbol. Ellos te van a dar jugadas espectaculares. Son tipo Ronaldinho. Malabares, bicicletas, lo que te puedas imaginar, pero deben saber cuándo; primero pensar en el equipo y luego en eso“, señala Burbano, exdt de la Tri Sub-17, en diálogo con EL COMERCIO.

Su madre, el motor de los hermanos Quintero

La principal motivación para que la magia surja, sin embargo, no solo llega de su inventiva sino de su madre. Burbano relata que hace tres años, recién entrados a la adolescencia, los gemelos la perdieron y fue un golpe, pero a día de hoy aquello se ha transformado en emoción por su recuerdo.

En cuanto a las capacidades que exceden lo físico, el entrenador destaca su inteligencia y capacidad de discernimiento. Sin embargo, sabe que tienen aspectos por mejorar como los rasgos defensivos y de movimientos sin balón en tal contexto o el pensar más en lo colectivo que en lo individual. A su vez, el técnico considera que dentro de su formación también podrían considerar una carrera corta y el nuevo traspaso luce también como una oportunidad para crecer desde lo académico e intelectual.

“Europa se lleva dos joyas que tienen condiciones naturales únicas, pero si los potencian en su parte mental, en la parte de de psicología, en la parte de educación también van a causar sensación y nos van a dar muchas alegrías (…) ¿por qué no pensar que ellos podrían estudiar una carrera corta? ¿Por qué no aprender inglés también desde ya? Ir a a los 18 a Europa con un inglés fluido sería espectacular“, manifiesta.

La llegada al Arsenal de los hermanos Quintero

La llegada al Arsenal de Hólger y Edwin Quintero fue anunciada por la cadena internacional ESPN durante este lunes 1 de diciembre del 2025. Aunque el equipo aún no ha oficializado el movimiento, solo restan “formalidades” para que aquello suceda.

El monto de la transferencia aún no ha sido revelado. Estos tampoco han debutado en primera… pero tienen más de un año para hacerlo antes de tener que sumarse al cuadro cañonero.

Información adicional: Los ‘Gunners’