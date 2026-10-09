Junior Sornoza renovó su contrato con Independiente del Valle

Fecha de publicación: 9 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 9 de octubre de 2026

Junior Sornoza seguirá ligado a Independiente del Valle por las siguientes dos temporadas. Así lo anunció el propio club la mañana de este viernes 9 de octubre de 2026 en sus redes sociales a pocas horas de una nueva fecha de la Liga Pro.

Junior Sornoza, un emblema de Independiente

Junior Sornoza es, sin dudarlo, el jugador más trascendente e influyente de Independiente del Valle. Está ligado al club casi ininterrumpidamente desde 2009; llegó para completar su formación profesional con tan solo 15 años.

En 2011, con 17, debutó en el primer plantel de la mano de Carlos Sevilla. Este histórico entrenador ecuatoriano dirigió a la Selección de Ecuador en la Copa América Paraguay 1999 y ganó dos títulos nacionales, uno con Emelec y otro con Deportivo Quito.

El ‘Zorro‘, como es conocido el mediocampista oriundo de Portoviejo, Manabí, sumó sus primeros minutos el 24 de agosto en el Estadio General Rumiñahui ante el Quito. Ingresó a los 62′ por el experimentado Jimmy Bran.

Los del Valle detallaron que lleva jugados 389 partidos (212 victorias, 83 empates y 94 derrotas) y anotó 107 goles, que lo transforman como el máximo goleador histórico de una institución que arribó a la Serie A en la temporada 2010.

Su trayectoria está matizada por sus pasos por el Pachuca y Xolos de México; Fluminense y Corinthians de Brasil; Liga de Quito y por 17 encuentros y dos goles con la Selección de Ecuador desde 2014.

Sornoza y los títulos en su carrera

Junior Sornoza también le saca brillo a su palmarés. Con IDV ganó la Liga Pro 2021, 2025 y está a pocos días de repetir este logro en 2026. Lidera un equipo que en este año no tuvo rivales que lo detengan en esa intención.

Suma la Copa Ecuador (2022), Supercopa Ecuador (2023 y 2026), Copa Sudamericana (2022) y Recopa Sudamericana (2023). Con LDU también ganó la Supercopa en 2020, con lo que completó los títulos nacionales.

En Brasil logró en 2017 la Taça Guanabara y en 2018 la Taça Rio con Fluminense, siendo uno de sus principales referentes, mientras que en 2019 obtuvo el Campeonato Paulista con el poderoso Corinthians.

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