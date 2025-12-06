Independiente del Valle se coronó campeón de Ecuador tras igualar a Libertad. El conjunto rayado acumuló la tercera mayor cantidad de puntos de su historia en un campeonato nacional, la mayor en la Liga Profesional de Fútbol de Ecuador -establecida en 2019- y aún le quedan tres cotejos para que sea la segunda más alta.

Independiente del Valle, inalcanzable con 75 puntos

Independiente del Valle logró ganar el segundo título de su historia a nivel liguero tras acumular 75 puntos. Con tal cantidad le sacó 10 de ventaja Liga de Quito, su inmediato perseguidor, con tan solo nueve unidades por disputarse, por lo que se volvió inalcanzable.

Los nueve puntos por disputar corresponden a los siguientes cotejos que tendrá frente al cuadro azucena, Barcelona SC y Universidad Católica. Gracias a ellos, su techo de puntos en el campeonato es de 84.

Aún sin jugar los mencionados partidos, el cuadro rayado ya suma su tercer mejor puntaje acumulado en un torneo ecuatoriano en toda su trayectoria. Los dos más altos le corresponden a los torneos de 2014 y de 2015, donde logró 79 y 88 unidades en total; sin embargo no fue campeón. En aquellos años, a su vez, el torneo contaba con 44 partidos en la fase regular; ahora solo cuenta con 30 en la primera ronda y 10 más con las dos primeras liguillas, es decir, 40.

Independiente del Valle: no el mejor ataque, pero sí la mejor defensa

Independiente del Valle se coronó campeón con la mejor defensa del campeonato ecuatoriano. En total, recibió 30 goles en contra, menos de uno en promedio por partido.

En cuanto a su capacidad goleadora, los rayados anotaron 65 goles en sus 37 partidos. El jugador más influyente en el equipo negriazul fue Claudio Spinelli, quien también lleva la chapa del máximo goleador del torneo y del equipo.

Spinelli, quien llegó a inicios del 2025, lleva 20 tantos a nivel liguero. Pese a ello, en total con el club tiene 28, pues cuatro goles cosechó en la Copa Sudamericana y otros cuatro en la Copa Libertadores de América.

El segundo título de Independiente del Valle en un campeonato ecuatoriano

Con su nueva consagración, Independiente del Valle logró su segundo título dentro de campeonatos ecuatorianos. A su vez, se estrenó como el primero en hacerlo dentro del nuevo formato con liguillas finales.

La única vez que el equipo se había consagrado campeón de Ecuador fue en 2021. En aquel año, el equipo superó a Emelec en una final de ida y vuelta.

A nivel general, el plantel rayado llegó a siete títulos. Además de los dos de torneos nacionales cuenta con uno de Copa Ecuador, Supercopa, dos de Copas Sudamericanas y otro de Recopa.

