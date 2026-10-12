Marcelo Gallardo ya tiene su nombre en la camiseta de Liga de Quito

Fecha de publicación: 12 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 12 de octubre de 2026

Marcelo Gallardo, DT de la Selección de Ecuador, estuvo presente en el triunfo de Liga de Quito frente a Barcelona SC. Allí, la dirigencia del conjunto azucena se reunió con él y no perdió la oportunidad de intercambiar palabras y brindarle la camiseta de la escuadra.

Marcelo Gallardo recibió la camiseta de Liga de Quito ante Barcelona

La segunda fecha de la liguilla por el título tuvo como protagonistas a Liga de Quito y Barcelona SC durante el 11 de octubre del 2026. Para aquel partido, Marcelo Gallardo acudió al estadio Rodrigo Paz Delgado a observarlo.

Un día después del cotejo, en el que los albos también resultaron vencedores, estos expusieron en sus redes sociales el encuentro con el entrenador de la Tri. Por medio de un video y una serie de fotografías se exhibió cómo Isaac Álvarez, presidente de la ‘U’, le brindó a Gallardo la camiseta azucena.

El dirigente y el estratega mantuvieron una charla y, tras ello, el ‘Muñeco’ recibió la casaca, la cual también constó de un estampado con su nombre en la espalda. “El profe Marcelo Gallardo, presente en nuestra victoria de ayer. Bienvenido a su casa, profe”, escribió la escuadra en sus redes.

Así recibimos al profesor Marcelo Gallardo 💪 ¡Bienvenido al Ecuador! 🇪🇨 https://t.co/4X8uRGu0wp — LDU Oficial (@LDU_Oficial) October 12, 2026

El partido entre Liga de Quito y Barcelona SC

En el partido y ante la mirada del entrenador argentino, Liga de Quito remontó y venció 2-1 a Barcelona SC. El resultado le permitió al cuadro albo subir al tercer puesto de la liguilla por el título con 52 puntos, mientras Barcelona SC quedó sexto con 44.

Los toreros se habían adelantado en el el marcador a los 39 minutos después de un autogol de Jesús Pretell tras un centro de Jefferson Wila. En la segunda mitad, Fernando Cornejo fue quien consiguió el empate gracias a un remate desde fuera del área a los 53′.

El triunfo de la ‘U’ llegó en la parte final del partido gracias a Alexander Alvarado. El volante realizó una pared con José Carabalí, entró al área, y consiguió sellar el 2-1. En los minutos de descuento, ambos cuadros se quedaron con un jugador menos tras la expulsión de Deyverson y Willian Vargas.

Marcelo Gallardo en la Selección de Ecuador

Marcelo Gallardo fue anunciado como nuevo DT de la Selección de Ecuador durante el 13 de septiembre del 2026. El estratega arribó para reemplazar en el cargo a su compatriota Sebastián Beccacece y ya disputó sus primeros partidos.

En la fecha FIFA de septiembre y octubre, el entrenador dio su primera lista de convocados y realizó una gira por Asia con ellos. Allí, la Tri celebró cotejos frente a Corea del Sur, Japón y Panamá.

En el choque ante los coreanos, debut de Gallardo, el equipo nacional perdió por 3-0. Luego igualó ante Japón sin goles y cayó en tanda de penales. Frente a los panameños volvió a empatar, esta vez por 1-1, y también sufrió una derrota desde los 12 pasos.