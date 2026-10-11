Liga de Quito derrotó a Barcelona SC y pelea por la Libertadores

Fecha de publicación: 11 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 11 de octubre de 2026

Liga de Quito derrotó 2-1 a Barcelona SC la tarde-noche de este domingo 11 de octubre de 2026 por la segunda fecha del hexagonal uno en el Estadio Rodrigo Paz Delgado. El resultado impulsó a los locales al tercer puesto de la tabla de posiciones.

Liga de Quito remontó a Barcelona

Liga de Quito y Barcelona SC afrontaron este compromiso con la premisa de que tenía que haber un ganador para acercarse a los tres primeros puestos de la tabla de posiciones para conseguir uno de los cupos para la Copa Libertadores.

El cuadro de BSC en el primer tiempo resistió los embates de LDU, logrando abrir el marcador a los 39 minutos con un autogol del peruano Jesús Prettell. El esférico levantado desde la banda izquierda por Jefferson Wila impactó en su cabeza.

En el segundo tiempo, los universitarios llegaron al empate con un golazo de Fernando Cornejo a los 53 minutos. El chileno aprovechó un error en el rechazo de Jonathan Perlaza, quien envió el balón al centro del área.

El mediocampista, que ha jugado en Palestino, Audax Italiano, Universidad de Chile, Coquimbo Unido y Cobreloa, registró su cuarto tanto ante el ‘Ídolo del Ecuador‘. Todos han sido verdaderos golazos.

A los 82 minutos, el ‘Rey de copas’ alcanzó el 2-1 con una jugada colectiva que tuvo a José Carabalí como protagonista por la zona izquierda de la cancha. Su centro encontró solo a Alexander Alvarado, que remató al fondo del arco de José Contreras.

El brasileño Deyverson (LDU) y el ecuatoriano Willian Vargas (BSC) fueron expulsados en el cierre del ST.

Este resultado impulsó a Liga en el tercer puesto con 52 puntos, mientras que Barcelona es sexto con 44.

En la siguiente jornada, los blancos visitarán a Aucas (quinto con 50) en el Estadio Gonzalo Pozo en una nueva edición del ‘Superclásico capitalino‘. Los amarillos en el Monumental serán locales de la Universidad Católica (cuartos con 51).

LDU 0-1 BSC

AUTOGOLAZOOOOO!!! 🤯🫣 Un centro de Wila impactó en la cabeza de Prettel y se le metió a Valle para el 0-1 de @BarcelonaSC justo antes del descanso. #LigaEcuabet conectada x #Xtrim 🤳🏻 https://t.co/0QFLnD4yRO — Zapping Ecuador (@zapping_ecu) October 11, 2026

LDU 1-1 BSC

Zapatazo e igualdad ☄️ Fernando Cornejo pescó un rebote al borde del área y remató sin dejarla caer para el 1-1 de @LDU_Oficial. #LigaEcuabet conectada x #Xtrim 🤳🏻 https://t.co/MJkaXgpGvs — Zapping Ecuador (@zapping_ecu) October 11, 2026

LDU 2-1 BSC

Remontó el rey!!! 🤩👑 Alexander Alvarado, quien había ingresado al cambio, cerró una jugada espectacular para el 2-1 de @LDU_Oficial. #LigaEcuabet conectada x #Xtrim 🤳🏻 https://t.co/l8jUhNqOLf — Zapping Ecuador (@zapping_ecu) October 11, 2026

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