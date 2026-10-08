Liga de Quito y Barcelona se juegan mucho más que tres puntos en Ecuador

Fecha de publicación: 8 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 8 de octubre de 2026

El enfrentamiento entre Liga de Quito y Barcelona SC llega en un momento en el que los resultados comienzan a determinar el futuro de ambos clubes. El domingo 11 de octubre de 2026, desde las 16:30, los dos equipos se encontrarán en el estadio Rodrigo Paz Delgado, por la segunda fecha del hexagonal principal del campeonato ecuatoriano, después de una pausa de tres semanas por el calendario internacional.

El partido reúne a dos de los clubes más representativos del país, pero sus necesidades deportivas son diferentes. Aunque ambos integran el grupo que definirá al campeón y los cupos internacionales, la distancia que los separa en la clasificación obliga a mirar más allá del resultado de los 90 minutos.

Liga de Quito y Barcelona tienen objetivos distintos en el campeonato

La principal disputa de Liga de Quito y Barcelona SC está relacionada con la clasificación a la Copa Libertadores 2027, especialmente con la posibilidad de acceder directamente a su fase de grupos.

Independiente del Valle domina la clasificación con 74 puntos, una ventaja considerable sobre sus perseguidores. Macará aparece con 54 unidades, seguido por Universidad Católica, con 51, y Aucas, con 50. Más atrás están Liga, con 49, y Barcelona, con 44.

Esta distribución explica por qué el enfrentamiento tiene consecuencias diferentes. Para los ‘universitarios‘, ganar significa acercarse a los equipos que ocupan los puestos superiores. Para los amarillos, representa la oportunidad de reducir la distancia con un rival directo y evitar que la pelea por las posiciones internacionales se complique.

El hexagonal reúne a los seis mejores equipos de la primera fase, que disputan diez jornadas adicionales, con partidos de ida y vuelta. Los puntos acumulados anteriormente se mantienen, por lo que las diferencias construidas durante la temporada siguen siendo determinantes.

¿Qué necesita Liga de Quito para acercarse a la Libertadores?

El equipo dirigido por Gustavo Álvarez necesita convertir su condición de local en una ventaja deportiva. Una victoria sobre Barcelona le permitiría alcanzar 52 puntos y presionar a los clubes que actualmente lo superan.

El conjunto ‘albo‘ también debe recuperar regularidad después de una temporada marcada por cambios en el cuerpo técnico. Álvarez asumió en julio, tras la salida de Tiago Nunes, y el club incorporó nuevos futbolistas para afrontar el tramo final del año.

Con su eliminación de la Copa Libertadores 2026, Liga concentra sus esfuerzos en las competencias nacionales y en asegurar su presencia internacional durante la próxima temporada.

Barcelona SC necesita recuperar terreno en la clasificación

Para Barcelona SC, la situación es más exigente. Con 44 puntos, una victoria en Quito le permitiría llegar a 47 y reducir de cinco a dos unidades la diferencia respecto de Liga.

Una derrota, en cambio, ampliaría esa distancia a ocho puntos y dejaría al conjunto guayaquileño con menos margen para disputar las posiciones superiores.

El objetivo internacional tiene una importancia particular porque los puestos más altos ofrecen mejores condiciones de clasificación a la Libertadores. Acceder directamente a la fase de grupos evita disputar las rondas preliminares, en las que una eliminación puede terminar anticipadamente la participación continental.

El desafío de Barcelona tampoco depende exclusivamente de Liga. Macará, Universidad Católica y Aucas también forman parte de la disputa por los lugares de privilegio.

Casa Blanca vuelve a ser escenario de una disputa directa

El estadio Rodrigo Paz Delgado añade otro componente al encuentro. Durante más de 26 años, Barcelona SC no consiguió vencer a Liga de Quito en ese escenario, hasta romper la racha en 2023.

El 7 de octubre de 2026, EL COMERCIO recordó que los amarillos volvieron a ganar allí el 3 de abril de este año, cuando se impusieron por 2-0. Ese antecedente acompaña una nueva visita en la que ambos necesitan sumar.

La tercera jornada del hexagonal está prevista para el siguiente fin de semana. Barcelona recibirá a Universidad Católica el 18 de octubre, mientras Liga de Quito visitará a Aucas el 17. Dos compromisos que prolongarán la disputa directa por los puestos internacionales.

Preguntas frecuentes sobre Liga de Quito vs. Barcelona SC y la clasificación a la Copa Libertadores 2027:

❓ ¿Cuándo y a qué hora juegan Liga de Quito vs. Barcelona SC? Liga de Quito recibirá a Barcelona SC el domingo 11 de octubre de 2026, a las 16:30.

El partido se disputará en el estadio Rodrigo Paz Delgado, por la segunda jornada del hexagonal principal del campeonato ecuatoriano, después de una pausa de tres semanas por el calendario internacional. ❓ ¿Qué se juegan Liga de Quito y Barcelona SC en este partido? Ambos equipos buscan mejorar sus posibilidades de clasificar a la Copa Libertadores 2027.

Liga ocupa el quinto puesto del hexagonal con 49 puntos y Barcelona es sexto con 44. Aunque ambos participan en la fase que define al campeón, su principal desafío es acercarse a las posiciones que ofrecen mejores condiciones de clasificación internacional. ❓ ¿Qué pasa si Liga de Quito gana a Barcelona SC? Liga alcanzaría 52 puntos y ampliaría a ocho unidades su ventaja sobre Barcelona.

Una victoria permitiría al equipo dirigido por Gustavo Álvarez acercarse a Universidad Católica, que tiene 51 puntos, y a Macará, que suma 54, aunque las posiciones finales también dependerán de los resultados de los demás equipos. ❓ ¿Qué necesita Barcelona SC para acercarse a la Copa Libertadores 2027? Barcelona necesita ganar y reducir la distancia con sus rivales directos en el hexagonal.

Si vence a Liga en Quito, llegará a 47 puntos y quedará a dos unidades del conjunto albo. Si pierde, la diferencia aumentará a ocho puntos, lo que complicaría su objetivo de alcanzar los puestos superiores de clasificación internacional. ❓ ¿Cuáles serán los próximos partidos de Liga de Quito y Barcelona SC? Liga visitará a Aucas el 17 de octubre, mientras Barcelona recibirá a Universidad Católica el 18 de octubre.

Ambos encuentros corresponden a la tercera jornada del hexagonal principal. Los seis clubes conservan los puntos acumulados durante la primera fase y disputan diez fechas adicionales para definir el título y las posiciones internacionales.

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