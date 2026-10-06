Liga y Barcelona vuelven a Quito con un historial que ya no es el mismo

Fecha de publicación: 6 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 6 de octubre de 2026

Durante más de un cuarto de siglo, visitar a Liga de Quito en el estadio Rodrigo Paz Delgado significó para Barcelona SC enfrentarse también contra una estadística que parecía no terminar. Esa historia tendrá un nuevo capítulo este domingo 11 de octubre de 2026, cuando ambos vuelvan a encontrarse en Quito por la segunda jornada del hexagonal principal del campeonato ecuatoriano.

El partido está programado para las 16:30 y llega en una fase en la que cada resultado tiene incidencia sobre la clasificación y los cupos internacionales. Pero el encuentro también reactiva un historial particular del fútbol ecuatoriano: Barcelona ya consiguió romper dos veces una barrera que permaneció intacta desde la inauguración del estadio albo en 1997.

Liga y Barcelona regresan a Quito con un historial que perdió su invicto

La dimensión de aquella estadística se entiende desde su origen. El estadio Rodrigo Paz Delgado, conocido históricamente como ‘Casa Blanca’, fue inaugurado en 1997. Desde entonces, Barcelona SC tuvo que esperar más de 26 años para derrotar oficialmente a Liga de Quito en ese escenario.

La primera victoria amarilla llegó el 15 de abril de 2023. Barcelona se impuso 1-0 y terminó con más de 9 200 días de invicto de los albos frente a los toreros en su estadio. Aquel encuentro fue el número 55 disputado entre los dos equipos en el Rodrigo Paz Delgado.

El balance hasta ese partido permite dimensionar cuánto pesaba jugar allí: Liga de Quito había conseguido 34 victorias, se habían registrado 20 empates y Barcelona SC acababa de alcanzar su primer triunfo. Los albos habían marcado 91 goles y recibido 34 en esos 55 enfrentamientos.

La estadística, sin embargo, volvió a cambiar en 2026.

Barcelona volvió a hacerlo después de tres años

El 3 de abril de 2026, Barcelona SC regresó al Rodrigo Paz Delgado y derrotó 2-0 a Liga de Quito. Fue apenas la segunda victoria de los amarillos en ese estadio desde su inauguración.

Jhonny Quiñónez abrió el marcador a los cuatro minutos y Héctor Villalba sentenció el encuentro a los 88. El resultado convirtió aquella ruptura histórica de 2023 en un antecedente mucho más cercano para el siguiente enfrentamiento en Ponciano.

Entre ambas victorias también hubo respuestas de Liga. Uno de los antecedentes recientes más contundentes ocurrió el 17 de octubre de 2025, cuando el conjunto albo derrotó 3-0 a Barcelona en el mismo escenario, durante el hexagonal de aquella temporada.

Casa Blanca, por tanto, conserva un historial ampliamente favorable para el equipo universitario, pero ya no mantiene aquella condición que acompañó durante décadas al enfrentamiento: Barcelona dejó de ser un visitante sin victorias en Ponciano.

Una final también dejó huella en Casa Blanca

El historial tiene otro episodio que no aparece como triunfo de Barcelona en los registros de victorias y derrotas, pero que ocupa un lugar central en la rivalidad.

El 29 de diciembre de 2020, Barcelona SC se consagró campeón ecuatoriano en el Rodrigo Paz Delgado después de superar a Liga de Quito en una definición por penales. El partido terminó empatado, razón por la que estadísticamente no representa una victoria amarilla dentro de los 90 minutos, aunque sí significó una vuelta olímpica visitante en el estadio albo.

Ese episodio y las victorias de 2023 y 2026 modificaron progresivamente la narrativa de un enfrentamiento que durante años estuvo condicionado por el invicto de Liga como local.

El siguiente capítulo llega en la fase decisiva

El campeonato ecuatoriano retomará su actividad el 11 de octubre después de la pausa por la ventana internacional. Como publicó EL COMERCIO el 2 de octubre de 2026, el regreso tendrá al enfrentamiento entre Liga de Quito y Barcelona SC como uno de los principales partidos de la segunda fecha del hexagonal.

El horario quedó posteriormente establecido para las 16:30. Antes de la programación definitiva, Liga de Quito incluso consultó a sus aficionados qué horario preferían para recibir al conjunto amarillo.

El domingo, entonces, Barcelona volverá al estadio donde necesitó 26 años para ganar por primera vez y donde consiguió su segundo triunfo apenas seis meses atrás. Liga, mientras tanto, recibirá nuevamente al rival frente al que construyó uno de los invictos como local más recordados del fútbol ecuatoriano.

La estadística ya no es aquella de 1997 a 2023. El próximo resultado escribirá una línea más en una historia que, después de permanecer prácticamente inmóvil durante décadas, comenzó a cambiar.

Preguntas frecuentes sobre Liga de Quito vs. Barcelona SC en el Rodrigo Paz Delgado:

❓ ¿Cuándo juegan Liga de Quito vs. Barcelona SC? Liga de Quito recibirá a Barcelona SC el domingo 11 de octubre de 2026 a las 16:30.

El encuentro se disputará en el estadio Rodrigo Paz Delgado por la segunda jornada del hexagonal principal del campeonato ecuatoriano, después de la pausa por la ventana internacional. ❓ ¿Cuántas veces ha ganado Barcelona SC en el estadio Rodrigo Paz Delgado? Barcelona SC ha conseguido dos victorias oficiales ante Liga de Quito en ese estadio desde su inauguración en 1997.

La primera llegó el 15 de abril de 2023, con un triunfo 1-0. La segunda ocurrió el 3 de abril de 2026, cuando los amarillos se impusieron 2-0. ❓ ¿Cuánto tiempo tardó Barcelona SC en ganar por primera vez en Casa Blanca? Barcelona necesitó más de 26 años y 9 200 días para conseguir su primera victoria oficial en el estadio de Liga.

Antes del triunfo de 2023, Liga acumulaba 34 victorias y 20 empates frente a Barcelona en los primeros 54 enfrentamientos disputados allí. ❓ ¿Barcelona SC fue campeón en el estadio de Liga de Quito? Sí. Barcelona SC se proclamó campeón ecuatoriano en el Rodrigo Paz Delgado en 2020.

El 29 de diciembre de ese año superó a Liga en una definición por penales. Como el encuentro terminó empatado en el tiempo reglamentario, estadísticamente no cuenta como una victoria amarilla dentro de los 90 minutos. ❓ ¿Cuándo fue la última vez que Barcelona SC ganó en el Rodrigo Paz Delgado? La victoria más reciente ocurrió el 3 de abril de 2026, apenas seis meses antes del próximo enfrentamiento.

Barcelona ganó 2-0 con goles de Jhonny Quiñónez, a los cuatro minutos, y Héctor Villalba, a los 88. Ese resultado representó apenas su segundo triunfo en el estadio albo desde 1997.

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