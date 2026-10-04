El campeonato ecuatoriano vuelve con un cambio que marcará toda la fecha

Fecha de publicación: 4 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 2 de octubre de 2026

El campeonato ecuatoriano vuelve después de casi tres semanas de pausa. La pelota rodará otra vez entre el viernes 9 y el domingo 11 de octubre, cuando ocho partidos reactiven simultáneamente las disputas por el título, la clasificación internacional y la permanencia. Será el regreso del fútbol local después de la ventana internacional de la Selección de Ecuador.

El regreso del hexagonal, sin embargo, llegará con una programación diferente a la que los aficionados han encontrado durante buena parte de la temporada. La modificación alcanzará a toda la jornada y obligará a prestar especial atención a las horas de los encuentros, en medio de una decisión relacionada con la situación energética que atraviesa el país.

El campeonato vuelve con ocho partidos y un hexagonal sin horario nocturno

La segunda fecha no tendrá partidos nocturnos. Ningún encuentro comenzará después de las 16:30 y habrá compromisos desde las 11:30, una modificación que busca aprovechar durante más tiempo la luz natural y reducir el consumo energético en los estadios.

Miguel Ángel Loor, presidente de LigaPro, explicó que la organización decidió adoptar voluntariamente la medida ante los efectos del fenómeno de El Niño y la necesidad de promover un uso responsable de la energía. El dirigente sostuvo que disputar los encuentros más temprano permite reducir el tiempo durante el cual deben funcionar las luminarias de los escenarios deportivos.

Para el hincha, el efecto es directo: habrá que acostumbrarse, al menos en esta jornada, a mirar el fútbol mucho antes. En otras fechas existieron encuentros que arrancaron a las 18:30 o 19:30; ahora, el último partido de cada día empezará como máximo a las 16:30.

La fecha comienza el viernes y pone en juego la permanencia

La pelota volverá a rodar el viernes 9 de octubre. Libertad FC recibirá a Leones FC desde las 13:00 por el cuadrangular que entrega un boleto para la Copa Sudamericana. Más tarde, a las 15:30, Delfín enfrentará a Mushuc Runa en el hexagonal de permanencia.

El sábado se abrirán los tres frentes competitivos. Independiente del Valle recibirá a Aucas desde las 11:30 en el grupo que define al campeón; Manta enfrentará a Técnico Universitario a las 14:00 por la permanencia y Guayaquil City jugará contra Emelec a las 16:30 por el cupo internacional.

Los emparejamientos coinciden con el calendario establecido para la segunda jornada de la fase final. En el grupo de permanencia, por ejemplo, también está previsto el cruce entre Orense y Deportivo Cuenca.

Tres semanas cambiaron el ritmo del campeonato ecuatoriano

La pausa llegó apenas después del estreno de la nueva fase. EL COMERCIO detalló el 21 de septiembre de 2026 que la ventana internacional generaría un intervalo entre la primera y la segunda jornada de los hexagonales y el cuadrangular, debido a los compromisos de la Selección de Ecuador.

El paréntesis resulta particular porque apareció justo cuando el torneo dejó atrás su etapa inicial. Los clubes conservaron los puntos acumulados durante las primeras 30 jornadas, pero fueron separados en grupos de acuerdo con su ubicación para definir objetivos diferentes durante el cierre de temporada.

Preguntas frecuentes sobre el regreso del campeonato ecuatoriano:

❓ ¿Cuándo vuelve el campeonato ecuatoriano después de la pausa? El campeonato se reanudará entre el viernes 9 y el domingo 11 de octubre de 2026.

La competición estuvo detenida durante casi tres semanas por la ventana internacional de la Selección de Ecuador. La segunda jornada de la fase final tendrá ocho partidos entre los distintos grupos. ❓ ¿Por qué no habrá partidos nocturnos en esta jornada? La programación fue adelantada para aprovechar la luz natural y reducir el consumo energético en los estadios.

Miguel Ángel Loor, presidente de LigaPro, explicó que la organización adoptó voluntariamente esta medida ante la situación energética y los efectos del fenómeno de El Niño. Ningún encuentro comenzará después de las 16:30. ❓ ¿Qué partidos se jugarán el viernes 9 de octubre? Se disputarán Libertad FC vs. Leones FC y Delfín vs. Mushuc Runa.

Libertad y Leones jugarán desde las 13:00 por el cuadrangular que entrega un cupo para la Copa Sudamericana. Delfín recibirá a Mushuc Runa a las 15:30 por el hexagonal de permanencia. ❓ ¿Qué partidos están programados para el sábado 10 de octubre? La jornada incluye Independiente del Valle vs. Aucas, Manta vs. Técnico Universitario y Guayaquil City vs. Emelec.

Independiente del Valle-Aucas comenzará a las 11:30, Manta-Técnico Universitario a las 14:00 y Guayaquil City-Emelec a las 16:30. Los encuentros corresponden a los distintos grupos de la fase final. ❓ ¿Los clubes mantienen los puntos conseguidos antes de los hexagonales? Sí. Los equipos conservaron los puntos acumulados durante las primeras 30 jornadas.

Después de esa etapa, los clubes fueron distribuidos según su posición en grupos con objetivos diferentes: luchar por el título y clasificación internacional, asegurar la permanencia o buscar el cupo internacional establecido para el cuadrangular.

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