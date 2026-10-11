Bus de Barcelona SC fue recibido con un botellazo en el Rodrigo Paz

Fecha de publicación: 11 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 11 de octubre de 2026

Barcelona SC visita a Liga de Quito por la segunda fecha del hexagonal uno de la Liga Pro, en el que es considerado uno de los partidos más trascendentes del fútbol de Ecuador. En la previa se registraron algunos incidentes.

Bus de Barcelona SC fue recibido con un botellazo

Barcelona SC visitó este domingo 11 de octubre de 2026 por segunda vez esta temporada el Estadio Rodrigo Paz para enfrentarse a Liga de Quito. Ambas escuadras requieren los tres puntos para creer que es posible alcanzar un cupo para la Copa Libertadores del año entrante.

El arribo del bus del cuadro visitante, como no podía ser de otra manera, estuvo envuelto en la algarabía de los hinchas locales, que escoltaron a la delegación alba hasta que ingresó a los parqueaderos, sitio donde llegan antes de entrar a la zona de camerinos ubicada en la zona occidental del estadio inaugurado en 1997.

Bengalas, humo blanco y cánticos fueron parte de este recibimiento que buscaba animar a sus jugadores en un año en el que no tienen chances de ganar la Liga Pro, pero siguen en carrera por llegar a la final de la Copa Ecuador.

El bus del conjunto guayaquileño no tuvo el mismo trato. Cuando ingresó a la misma zona de parqueaderos, algunos aficionados identificados con los dueños de casa lanzaron una botella. Esta impactó en una de las ventanas del vehículo.

El lanzamiento se dio pese a la presencia de miembros de la Policía Nacional y de colaboradores de la Liga Pro que escoltaban el bus en las inmediaciones del estadio. Aparentemente, el objeto no causó ningún daño a la delegación del ‘Ídolo del Ecuador‘.

MOMENTOS DE TENSION EN LA PREVIA 🚌🚨 El bus de Barcelona SC hizo su arribo al Estadio Rodrigo Paz Delgado para disputar una nueva edición del choque frente a Liga de Quito, pero la llegada no estuvo libre de incidentes ⚠️💥 🎙️: @danord_22 para Doble 5 https://t.co/vniiPrFT77 — DobleCinco (@doble5ec) October 11, 2026

Incidentes entre hinchas

En otro de los videos que circuló en redes sociales se aseguraba que dos hinchas identificados con los colores de BSC que ingresaron a un comercio ubicado cerca del estadio fueron agredidos por los hinchas de LDU.

En las imágenes se observa que una de las personas que estaba en el grupo mayoritario lanzó un cono de seguridad de color anaranjado que golpeó en la cabeza de otro individuo. Esta acción causó carcajadas entre los presentes.

🚨 Se reporta que 2 hinchas de #BSC 🟡 entraron a un local cerca del Rodrigo Paz e hinchas de #LDU ⚪️ los habrían golpeado. La Policía 👮 tuvo que intervenir para que el problema no pase a mayores. 📹 @alejandropc243 https://t.co/y1o7KKrzab — StudioFútbol ⚽ (@StudioFutbol) October 11, 2026

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