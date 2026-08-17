Barcelona SC despidió a los responsables de su eliminación de la Copa Ecuador

Barcelona SC atraviesa las consecuencias de una eliminación que se produjo fuera de la cancha. Tres días después de que la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) confirmara su salida de la Copa Ecuador, el club anunció las primeras medidas internas por el error cometido ante Liga de Portoviejo.
Este lunes 17 de agosto, Barcelona SC informó mediante un comunicado que desvinculó a los responsables de las áreas de habilitación y control de jugadores por el caso de Erick Mendoza.
El futbolista ingresó durante el partido de octavos de final frente a Liga de Portoviejo pese a haber participado previamente en esta edición del torneo con Delfín.
Aunque Barcelona SC ganó 1-0 en cancha, la Comisión de Disciplina de la FEF aceptó el reclamo de los manabitas y sancionó al conjunto amarillo con la pérdida del encuentro por 3-0 y su consecuente eliminación.
Barcelona Sporting Club comenzó su comunicado ofreciendo disculpas a sus aficionados por el error que terminó con su participación en la Copa Ecuador.
“Asumimos las consecuencias deportivas de este hecho sin buscar justificativos”.
La institución explicó posteriormente que realizó un análisis interno para establecer responsabilidades por lo sucedido.
“Concluido el análisis interno, la institución desvinculó a los responsables de las áreas de habilitación y control de jugadores”.
Barcelona SC no reveló los nombres ni la cantidad de personas que fueron separadas de sus cargos.
El club también anunció modificaciones en sus procedimientos internos con el objetivo de impedir que una situación similar vuelva a ocurrir.
“Paralelamente, se ordenó la reestructuración y el fortalecimiento inmediato de los controles internos y de revisión reglamentaria”.
De esta manera, las consecuencias de la eliminación no se limitaron al aspecto deportivo y derivaron en cambios dentro de la estructura encargada de revisar la habilitación de los futbolistas.
Comunicado oficial BSC pic.twitter.com/K8ubfp1MRL— BARCELONA S.C. (@BarcelonaSC) August 17, 2026
La Comisión de Disciplina de la FEF aceptó el reclamo presentado por Liga de Portoviejo por la alineación indebida de Erick Mendoza.
El partido correspondiente a los octavos de final se disputó el 5 de agosto en el estadio Reales Tamarindos.
Los canarios ganaron 1-0 con un gol de penal de Jhonny Quiñónez y consiguió inicialmente la clasificación en cancha.
La situación cambió por una decisión tomada durante el encuentro. El entonces entrenador César Farías hizo ingresar a Erick Mendoza a los 67 minutos en reemplazo del delantero panameño Tomás Rodríguez.
Liga de Portoviejo presentó posteriormente el reclamo por la participación del futbolista.
El inconveniente se produjo porque Erick Mendoza ya había participado en la Copa Ecuador 2026 con Delfín.
El ecuatoriano incluso anotó un gol en la victoria 2-0 de Delfín frente a Baños Ciudad de Fuego por los dieciseisavos de final.
Posteriormente, Mendoza pasó a Barcelona SC e ingresó ante Liga de Portoviejo en los octavos.
Según el artículo 50 del reglamento de la Copa Ecuador proporcionado, un futbolista no puede actuar para dos clubes diferentes dentro de una misma etapa de la competición.
El reglamento agrupa los dieciseisavos, octavos, cuartos de final y semifinales dentro de la segunda etapa del torneo.
Por esta razón, la participación de Mendoza con Delfín en dieciseisavos y posteriormente con Barcelona SC en octavos derivó en la protesta presentada por Liga de Portoviejo.
La Comisión de Disciplina resolvió dar por perdido el partido al ‘Ídolo del Astillero’ por un marcador de 3-0.
La decisión dejó sin efecto deportivo el triunfo 1-0 conseguido por el conjunto amarillo y provocó su eliminación de la Copa Ecuador.
Liga de Portoviejo obtuvo la clasificación a los cuartos de final y enfrentará al ganador de la llave entre Manta FC y Juventud Italiana.
Respuesta precisa: Barcelona SC desvinculó a los responsables de las áreas de habilitación y control de jugadores después de quedar eliminado de la Copa Ecuador por alineación indebida.
Contexto: El club anunció la decisión este lunes 17 de agosto, tres días después de que la FEF confirmara la sanción relacionada con la participación de Erick Mendoza
Respuesta precisa: Barcelona SC informó que desvinculó a los responsables de las áreas de habilitación y control de jugadores, pero no reveló sus identidades.
Contexto: La institución tomó la decisión después de realizar un análisis interno para determinar responsabilidades por el error reglamentario.
Respuesta precisa: Barcelona SC perdió por 3-0 el partido que había ganado 1-0 ante Liga de Portoviejo y quedó eliminado de la Copa Ecuador.
Contexto: La Comisión de Disciplina de la FEF aceptó el reclamo de Liga de Portoviejo por la participación de Mendoza, quien ya había jugado el torneo con Delfín.
Respuesta precisa: La sanción dejó a Barcelona SC fuera de la Copa Ecuador pese a que había conseguido inicialmente la clasificación en cancha.
Contexto: El club ofreció disculpas a sus aficionados, asumió las consecuencias deportivas y anunció cambios en sus controles internos.
Respuesta precisa: Liga de Portoviejo avanzó a los cuartos de final, mientras Barcelona SC reestructurará sus controles de habilitación y revisión reglamentaria.
Contexto: El conjunto manabita enfrentará al ganador de la llave entre Manta FC y Juventud Italiana.