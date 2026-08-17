Barcelona SC despidió a los responsables de su eliminación de la Copa Ecuador

Barcelona SC atraviesa las consecuencias de una eliminación que se produjo fuera de la cancha. Tres días después de que la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) confirmara su salida de la Copa Ecuador, el club anunció las primeras medidas internas por el error cometido ante Liga de Portoviejo.

Este lunes 17 de agosto, Barcelona SC informó mediante un comunicado que desvinculó a los responsables de las áreas de habilitación y control de jugadores por el caso de Erick Mendoza.

El futbolista ingresó durante el partido de octavos de final frente a Liga de Portoviejo pese a haber participado previamente en esta edición del torneo con Delfín.

Aunque Barcelona SC ganó 1-0 en cancha, la Comisión de Disciplina de la FEF aceptó el reclamo de los manabitas y sancionó al conjunto amarillo con la pérdida del encuentro por 3-0 y su consecuente eliminación.

¿A quiénes despidió Barcelona SC tras la eliminación de la Copa Ecuador?

Barcelona Sporting Club comenzó su comunicado ofreciendo disculpas a sus aficionados por el error que terminó con su participación en la Copa Ecuador.

“Asumimos las consecuencias deportivas de este hecho sin buscar justificativos”.

La institución explicó posteriormente que realizó un análisis interno para establecer responsabilidades por lo sucedido.

“Concluido el análisis interno, la institución desvinculó a los responsables de las áreas de habilitación y control de jugadores”.

Barcelona SC no reveló los nombres ni la cantidad de personas que fueron separadas de sus cargos.

El club también anunció modificaciones en sus procedimientos internos con el objetivo de impedir que una situación similar vuelva a ocurrir.

“Paralelamente, se ordenó la reestructuración y el fortalecimiento inmediato de los controles internos y de revisión reglamentaria”.

De esta manera, las consecuencias de la eliminación no se limitaron al aspecto deportivo y derivaron en cambios dentro de la estructura encargada de revisar la habilitación de los futbolistas.

¿Por qué eliminaron a Barcelona SC de la Copa Ecuador?

La Comisión de Disciplina de la FEF aceptó el reclamo presentado por Liga de Portoviejo por la alineación indebida de Erick Mendoza.

El partido correspondiente a los octavos de final se disputó el 5 de agosto en el estadio Reales Tamarindos.

Los canarios ganaron 1-0 con un gol de penal de Jhonny Quiñónez y consiguió inicialmente la clasificación en cancha.

La situación cambió por una decisión tomada durante el encuentro. El entonces entrenador César Farías hizo ingresar a Erick Mendoza a los 67 minutos en reemplazo del delantero panameño Tomás Rodríguez.

Liga de Portoviejo presentó posteriormente el reclamo por la participación del futbolista.

¿Qué regla incumplió Barcelona SC con Erick Mendoza?

El inconveniente se produjo porque Erick Mendoza ya había participado en la Copa Ecuador 2026 con Delfín.

El ecuatoriano incluso anotó un gol en la victoria 2-0 de Delfín frente a Baños Ciudad de Fuego por los dieciseisavos de final.

Posteriormente, Mendoza pasó a Barcelona SC e ingresó ante Liga de Portoviejo en los octavos.

Según el artículo 50 del reglamento de la Copa Ecuador proporcionado, un futbolista no puede actuar para dos clubes diferentes dentro de una misma etapa de la competición.

El reglamento agrupa los dieciseisavos, octavos, cuartos de final y semifinales dentro de la segunda etapa del torneo.

Por esta razón, la participación de Mendoza con Delfín en dieciseisavos y posteriormente con Barcelona SC en octavos derivó en la protesta presentada por Liga de Portoviejo.

¿Cuál fue la sanción para Barcelona SC en la Copa Ecuador?

La Comisión de Disciplina resolvió dar por perdido el partido al ‘Ídolo del Astillero’ por un marcador de 3-0.

La decisión dejó sin efecto deportivo el triunfo 1-0 conseguido por el conjunto amarillo y provocó su eliminación de la Copa Ecuador.

Liga de Portoviejo obtuvo la clasificación a los cuartos de final y enfrentará al ganador de la llave entre Manta FC y Juventud Italiana.