Barcelona SC oficializó la salida César Farías

Es oficial. Barcelona SC anunció este lunes 10 de agosto de 2026 la desvinculación de César Farías como su entrenador. Lo hizo a través de un comunicado colgado en sus redes sociales cerca de las 13:00.

César Farías fracasó en Barcelona SC

En un corto comunicado de dos párrafos, Barcelona SC dio a conocer que el vínculo contractual con César Farías llegó a su fin luego de la seguidilla de malos resultados que acompañaron el cierre de su campaña como DT de los amarillos.

La campaña del venezolano con el ‘Ídolo del Ecuador’ se resume en 14 victorias, nueve empates y 13 derrotas entre la LigaPro, Copa Ecuador y Copa Libertadores. Porcentualmente, su rendimiento fue del 47,2 %.

En la LigaPro dejó al equipo en la quinta posición con 35 puntos, pero sin opciones de pelear por el título y cada vez más cerca de quedar fuera del hexagonal que reparte los cupos para la Libertadores y Sudamericana del siguiente año.

En la Copa Ecuador eliminó a Insutec y Liga de Portoviejo en los dieciseisavos y octavos de final. Sin embargo, la alineación indebida de Erick Mendoza ante los manabitas podría desembocar en la eliminación administrativa del club canario.

En la Libertadores avanzaron a la fase de grupos luego de eliminar a Argentinos Juniors de Argentina y Botafogo de Brasil en las fases previas. Ese fue el punto más alto de su gestión en la zona técnica amarilla.

En la fase de grupos su papel fue decepcionante. Terminaron en el último lugar de la tabla con apenas una victoria y cinco derrotas en una zona que compartieron con Universidad Católica de Chile, Cruzeiro de Brasil y Boca Juniors de Argentina.

La noche del pasado sábado 8 de agosto ante Macará fue su despedida en el Estadio Monumental, desatando el enojo de los hinchas que intentaron ingresar a la cancha tras consumarse la derrota 1-2 ante Macará de Ambato.

Barcelona SC 1-2 Macará

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