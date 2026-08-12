Miguel Montalvo descarta elecciones inmediatas en Barcelona SC

Miguel Montalvo, presidente de Barcelona SC, compareció este miércoles 12 de agosto de 2026 por primera vez ante los medios de comunicación. Explicó su plan de trabajo dejando claro que no contempla convocar elecciones y expuso su criterio sobre las SAD.

Barcelona SC no tendrá elecciones

Miguel Montalvo fue tajante al indicar que en Barcelona SC no habrá elecciones en el corto plazo. “Yo no voy a ser irresponsable, llamar a elecciones sería imprudente”, mencionó en la sala de prensa del estadio Monumental en Guayaquil.

Agregó que es fácil decir que se deben ir todos sin pensar en la institucionalidad, pero indicó que no está aferrado al cargo hasta el cierre del actual periodo, que se vence el 25 de mayo de 2028, sino que está enfocado en el trabajo semanal.

Esa decisión de no convocar a elecciones se debe a que busca darle al plantel la estabilidad necesaria para que siga compitiendo en la Liga Pro, en donde están convencidos de que pueden llegar al segundo lugar de la tabla de posiciones.

“Estamos pensando institucionalmente en no romper esa línea que puede en cierta forma transgredir lo deportivo; la forma más fácil es llamar a elecciones, pero hay un equipo que está compitiendo, que confía en nosotros”, dijo.

Confirmó que el plantel está al día en sus sueldos hasta junio. En la siguiente semana se cancelará julio y están gestionando un nuevo plan de financiamiento, el cual está listo en un 80 %, para completar el año.

Barcelona SC tendrá nuevo director general

Montalvo reveló que la siguiente semana, sin mencionar un día específico, el club contará con un nuevo director general ecuatoriano que llegará al país para hacer una reestructuración institucional.

El plan tendrá dos aristas enfocadas en el orden y la credibilidad y en la construcción de la nueva institucionalidad. El documento será presentado en un mínimo de 60 días y un máximo de 90, en donde también se delineará el camino a seguir en la parte financiera y la reestructuración de pasivos.

Recalcó que el director deportivo será la máxima autoridad orgánica administrativa en la institución y levantará las nuevas bases para construir un modelo de gestión distinto.

Priorizará la parte deportiva sin descuidar el pago de pasivos y reestructurarlo en el corto plazo para tener un margen de maniobra más amplio.

Montalvo cree en las SAD

Consultado sobre si el ‘Ídolo del Ecuador‘ debe seguir con el actual modelo de gestión o dar el paso a ser una Sociedad Anónima Deportiva (SAD), recalcó que está de acuerdo en que el club dé ese paso.

“La solución a los problemas de Barcelona es que se convierta en una SAD, algo que espero suceda a corto plazo. La mayoría de los socios considera que es el camino adecuado, ya que el sistema actual resulta obsoleto”, sostuvo.

Reiteró que sigue en la misma línea de la transformación, tal como lo había adelantado en febrero en su primera subrogación como presidente de los amarillos. “Quiero ser un vehículo para esa transición (…) No se puede predecir el tiempo en el que eso se cumpla”, expresó.

Señaló que para empezar con ese proceso se lo debe hacer priorizando las necesidades del club, sin protagonismo, ni egos, ni emociones, para que la institucionalidad salga fortalecida.

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