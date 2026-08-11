Barcelona SC debe seguir estos pasos para ser una Sociedad Anónima Deportiva

Las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) tienen vía libre en Ecuador desde el miércoles 24 de junio de 2026, fecha en que la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros (SCVS) emitió la resolución que expide el Reglamento para la transformación de clubes deportivos en SAD.

Las SAD son posibles con estos pasos

En Ecuador, el debate sobre la conveniencia de que un club se convierta en una SAD toma fuerza y es más viable desde que el reglamento que delimita los pasos para esta transformación fue publicado en el Registro Oficial.

El documento establece que el órgano competente para decidir la transformación de un club en una SAD será la asamblea general. Para ello se necesita del voto favorable de las dos terceras partes de los asociados.

El representante legal deberá someter los estados financieros del club a auditoría externa, justificar las razones para que se convierta en SAD, preparar el estatuto social que la regirá y convocar a la asamblea general para que decida.

Los estados financieros auditados servirán como base para determinar el patrimonio neto y el capital social inicial (dividido en acciones nominativas), el cual no podrá ser inferior al monto fijado mediante resolución de la SCVS.

Si los estados financieros auditados arrojan pérdidas, los asociados que continúen en el camino hacia la SAD deberán hacer los aportes que sean necesarios para cubrir las pérdidas hasta alcanzar el capital social fijado con opción de abrirlo al público en general.

El Ministerio del Deporte, primero, y la SCVS, después, son los dos entes encargados de autorizar la transformación del club a SAD conforme a lo establecido en la Ley del Deporte, la Ley de Compañías y sus reglamentos generales.

Finalizado y aprobado este proceso, se dará vía libre para su inscripción en el Registro Mercantil del cantón correspondiente.

¿Barcelona SC puede ser una SAD?

Santiago Zambrano, abogado especialista en derecho deportivo, mencionó en días recientes en entrevista con radio La Redonda que Barcelona SC primero deberá contratar una auditoría externa para tener un diagnóstico más preciso sobre sus finanzas.

Con este paso se conocerá a ciencia cierta cuáles son los activos y pasivos con los que cuenta el ‘Ídolo del Ecuador‘, paso clave para esta transformación institucional.

Especificó que bajo el actual sistema, BSC le pertenece a los socios, pero una vez que sea una SAD, será de los accionistas, mismos que obtienen esta condición si deciden aportar, en caso de ser necesario, con su dinero para cubrir el déficit del club.

El valor de cada acción y la cantidad que podrá adquirir cada accionista será determinada por la SCVS o por el estatuto de la SAD. No existe una cantidad máxima de cuántos accionistas serán parte de este nuevo paso institucional.

Previo a ello, el representante legal deberá verificar que los aportes de quienes conforman el club no provengan o faciliten operaciones de lavado de activos o dineros que provengan de actividades ilícitas.

Montalvo cree que BSC debe ser una SAD

El jueves 12 de febrero, Miguel Montalvo, actual presidente de BSC, puso sobre la mesa el debate sobre si el futuro institucional se encamina a ser una SAD para salir de la actual crisis institucional y deportiva.

Habló de convertir a la institución en una sociedad anónima, adoptando un modelo empresarial que le permita ordenar sus finanzas, enfrentar su pasivo acumulado y proyectarse con mayor sostenibilidad en el fútbol profesional.

Dijo que el modelo clásico de asociación civil restringe la flexibilidad financiera, así que se busca adoptar un modelo empresarial que ofrezca mejor organización, planificación a largo plazo y la posibilidad de atraer inversión privada con reglas claras.

“Barcelona es una institución y tiene que manejarse como una empresa”, puntualizó. Añadió que el objetivo es convertir al club en una SAD, figura que, según cree, es el camino que deberán seguir las instituciones deportivas en el país.

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