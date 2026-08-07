¡Ahora Barcelona SC denuncia a Liga de Portoviejo! La polémica en la Copa Ecuador crece

La polémica por el partido entre Barcelona SC y Liga de Portoviejo, correspondiente a los octavos de final de la Copa Ecuador, continúa creciendo.

Luego de que el conjunto manabita presentara un reclamo ante la Comisión Disciplinaria de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) por la participación de Erick Mendoza, el club torero respondió este 7 de agosto con una denuncia propia, en la que también acusa una presunta alineación indebida de su rival.

De esta manera, ambos equipos buscan obtener el triunfo en el escritorio mientras esperan la resolución de la FEF.

¿Qué reclama Barcelona SC?

De acuerdo con información difundida por el periodista Eduardo Erazo y el medio Studio Fútbol, Barcelona SC sostiene que Dalo Bucaram, futbolista de Liga de Portoviejo, no se encontraba habilitado para disputar el compromiso.

El argumento del club amarillo se basa en el artículo 49 del Reglamento de Inscripciones, que establece que la solicitud de habilitación de un jugador debe presentarse con al menos 72 horas de anticipación al partido.

Según la interpretación de Barcelona SC, Liga de Portoviejo no habría cumplido ese plazo, por lo que solicita que la Comisión Disciplinaria declare una alineación indebida y le otorgue la victoria conforme a los artículos 24 y 170 del reglamento.

Ahora será la FEF la encargada de verificar si el procedimiento de inscripción se realizó dentro de los tiempos establecidos.

¿Qué denunció Liga de Portoviejo?

El reclamo presentado por el conjunto manabita apunta a la participación de Erick Mendoza, quien disputó previamente los dieciseisavos de final de la Copa Ecuador con Delfín.

Posteriormente, el futbolista fue transferido a Barcelona SC y tuvo minutos en los octavos de final frente a Liga de Portoviejo.

La Capira considera que esa situación podría infringir el reglamento del torneo, que impide que un jugador actúe con dos clubes diferentes durante una misma etapa de la competición y presentó su respectivo reclamo a la Comisión Disciplinaria de la FEF.

¿Cuándo se conocerá la decisión?

Con ambos reclamos ya presentados, la Comisión Disciplinaria de la Federación Ecuatoriana de Fútbol deberá analizar la documentación entregada por los dos clubes y determinar si existió alguna infracción reglamentaria.

Hasta que exista una resolución oficial, Barcelona SC mantiene su clasificación a los cuartos de final de la Copa Ecuador, aunque el resultado del partido podría modificarse si la FEF determina que alguno de los equipos incurrió en una alineación indebida.