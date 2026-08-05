Barcelona SC eliminó a Liga de Portoviejo de la Copa Ecuador con polémica arbitral

Barcelona Sporting Club se clasificó a los cuartos de final de la Copa Ecuador luego de vencer 1-0 Liga de Portoviejo este miércoles 5 de agosto, en el estadio Reales Tamarindos.

El conjunto dirigido por César Farías consiguió el boleto a la siguiente ronda en un compromiso intenso, que estuvo marcado por varias acciones polémicas y se resolvió gracias a un penal convertido po Jhonny Quiñónez.

Ahora, el Ídolo espera al ganador de la llave entre Juventud Italiana y Delfín, que se disputará el próximo 20 de agosto.

Un primer tiempo con emociones y polémicas

El partido comenzó con un ritmo intenso y ocasiones para ambos equipos.

La primera gran controversia llegó a los 15 minutos, cuando los jugadores de Liga de Portoviejo reclamaron una posible mano dentro del área de Barcelona SC.

El árbitro decidió dejar seguir la jugada y, al no existir VAR en esta fase del torneo, la acción no pudo ser revisada.

Las repeticiones televisivas generaron debate porque efectivamente hubo una mano de Carabalí, que terminó desviando el esférico.

Minutos después, la ‘Capira’ llegó a convertir por intermedio de su delantero, pero la anotación fue anulada por posición adelantada.

Con el paso del tiempo, Liga de Portoviejo ganó protagonismo y estuvo cerca de abrir el marcador, aunque el defensor Álex Rangel respondió con una intervención decisiva para mantener el empate antes del descanso.

El penal que definió la clasificación

Barcelona SC mostró una mejor versión en la segunda mitad y comenzó a controlar la posesión del balón.

La acción decisiva llegó a los 62 minutos, cuando el árbitro sancionó un penal tras una infracción sobre Bryan Carabalí dentro del área.

La decisión también generó reclamos por parte de los futbolistas locales.

Jhonny Quiñónez asumió la responsabilidad desde los doce pasos y ejecutó con precisión para marcar el 1-0, resultado que terminó siendo definitivo.

Barcelona SC ya está en cuartos de final

Con esta victoria, el conjunto torero se instaló entre los ocho mejores equipos de la Copa Ecuador.

Su próximo rival saldrá del enfrentamiento entre Juventud Italiana y Delfín, encuentro programado para el 20 de agosto.

Para Barcelona SC, el torneo representa una de las principales oportunidades para cerrar la temporada peleando por un título, luego de quedar eliminado de la Copa Libertadores y complicar sus aspiraciones en la Liga Pro.