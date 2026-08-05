Barcelona SC se juega la Copa Ecuador ante Liga de Portoviejo en medio de una crisis deportiva y económica

Barcelona SC afrontará este miércoles 5 de agosto uno de los partidos más importantes de su temporada cuando visite a Liga de Portoviejo, por los octavos de final de la Copa Ecuador.

El compromiso representa mucho más que una clasificación. El conjunto amarillo llega envuelto en una crisis deportiva e institucional y buscará mantenerse con vida en el único torneo eliminatorio que aún disputa en 2026.

Además del irregular rendimiento en la cancha, el plantel también atraviesa un conflicto con la dirigencia debido a retrasos en el pago de salarios.

Barcelona SC no entrenó antes del partido

Luego del empate frente a Leones FC, el pasado 2 de agosto, Barcelona SC viajó a Manta para preparar su partido de Copa Ecuador, sin embargo, no realizó el entrenamiento previsto de cara al compromiso contra Liga de Portoviejo.

De acuerdo con información de periodistas que siguen el día a día del club, como Juan Francisco Rueda, la institución mantiene pendientes de pago la segunda quincena de junio y el salario correspondiente a julio.

Asimismo, algunos futbolistas aún no habrían recibido premios económicos correspondientes a la temporada 2025.

Por su parte, el periodista Kevin Suárez informó que la plantilla decidió no entrenarse tras no alcanzar un acuerdo con la dirigencia encabezada por Miguel Montalvo.

El encuentro entre Barcelona SC y Liga de Portoviejo se disputará este miércoles 5 de agosto, desde las 19:00, en el estadio Reales Tamarindos, de Portoviejo.

Un año muy lejos de las expectativas

Barcelona SC comenzó la temporada 2026 con la ilusión de competir por Liga Pro, Copa Libertadores y Copa Ecuador.

Sin embargo, el panorama cambió radicalmente con el paso de los meses.

El equipo quedó eliminado en la fase de grupos de la Copa Libertadores y tampoco logró acceder a los playoffs de la Copa Sudamericana.

En la Liga Pro, además, atraviesa un momento complicado. El empate frente a Leones FC lo dejó muy alejado del líder Independiente del Valle, por lo que sus opciones de pelear el campeonato se redujeron considerablemente, aunque todavía mantiene posibilidades matemáticas.

La Copa Ecuador, una oportunidad para cambiar el rumbo

En ese contexto, la Copa Ecuador aparece como la gran oportunidad para que Barcelona SC pueda cambiar la imagen de una temporada marcada por los malos resultados y los problemas institucionales.

Una eliminación en los octavos de final significaría un nuevo golpe para el club y aumentaría la presión sobre el cuerpo técnico encabezado por César Farías, así como sobre la dirigencia, en medio del conflicto económico que atraviesa la institución.