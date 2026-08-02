Barcelona SC pinchó con Leones, ¿puede quedar fuera de la liguilla por el título?

Barcelona SC jugó el penúltimo partido de la fecha 23 del campeonato ecuatoriano e igualó con Leones FC. El equipo torero se alejó aún más del líder y quedó a solo tres puntos de salir de la zona de la primera liguilla del torneo.

El empate de Barcelona SC contra Leones FC

Barcelona SC visitó a Leones en el estadio Olímpico de Ibarra tras haber caído como local en la fecha previa ante Liga de Quito. A partir de las 18:10 de este domingo 2 de agosto, los equipos movieron el balón.

Leones sorprendió al conjunto torero y fue el primero en ponerse en ventaja en el marcador. A los 22 minutos de juego, Patricio Madero consiguió romper la valla de José Contreras.

Parecía que el cuadro ibarreño se llevaba el triunfo, sin embargo, a los 78 apareció Sergio Díaz. El volante paraguayo encontró la igualdad después de que el VAR le concediese un gol que, en un inicio, fue anulado.

Barcelona SC no tiene una posición segura dentro de la zona de la liguilla final

Antes de que inicie la fecha Barcelona SC se encontraba a 21 puntos del líder Independiente del Valle. Tras el empate, sin embargo, la distancia se extendió a 23, pues los rayados vencieron a Deportivo Cuenca.

En total, el conjunto torero quedó con 35 puntos en la tabla de posiciones y el quinto puesto. Para entrar a la liguilla que disputa el título, y otorga cupo a Copa Libertadores, es necesario terminar entre los seis mejores.

Aunque los toreros siguen dentro de la zona de clasificación, su posición se puede ver alterada. Si Liga de Quito gana en el último partido de la fecha y supera a los toreros en gol diferencia, el equipo de Guayaquil pasará al sexto puesto.

El plantel canario, además, está a tres puntos de Leones -séptimo-. Si no suma en la jornada venidera, y el cuadro ibarreño gana y también saca mejor diferencia de gol, el ‘Ídolo’ puede quedar fuera de los puestos de liguilla.

¿Qué le espera a Barcelona SC?

Barcelona SC tendrá que enfrentar en la siguiente fecha a Macará, tercero en la tabla de posiciones y con tres puntos de ventaja. El partido será en el Estadio Monumental de Guayaquil durante el sábado 8 de agosto.

En medio, los toreros tendrán un partido único por los octavos de final de la Copa Ecuador. El miércoles 5 de agosto se medirán frente a Liga de Portoviejo en el Estadio Reales Tamarindos.