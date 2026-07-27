Deyverson y Liga de Quito volvieron a quejarse del arbitraje al vencer a Barcelona

Liga de Quito venció a Barcelona SC en la fecha 22 del campeonato ecuatoriano durante el 26 de julio del 2026. Tras el compromiso, el plantel albo volvió a manifestar quejas sobre el arbitraje, a pesar de haber ganado 1-0.

Deyverson, delantero de Liga de Quito, volvió a mandar un mensaje

En el partido que antecedió al cotejo entre albos y toreros, frente al Manta, Deyverson ya había expresado su malestar por el papel arbitral. Allí, la ‘U’ igualó por un marcador de 1-1 y el brasilero protestó por un gol que le fue anulado tras la intervención del VAR.

Después de la nueva victoria, el delantero volvió a pronunciarse por medio de sus historias de Instagram. Allí apuntó que desde el referato se buscó impedir el triunfo de su equipo y venció en la adversidad.

“Hoy los árbitros intentaron quitarnos los 3 puntos, pero siento decirles que… ¡hoy los 3 puntos se van a Quito! Contra todo pronóstico y contra todos”; expresó. Al texto lo acompañó con una fotografía frente a Michael Estrada y José Carabalí.

Carlos Cajas, asistente técnico de Liga de Quito, se quejó de un arbitraje disparejo

En el compromiso frente a los toreros, Patricio Hurtado -DT interino de Liga de Quito– fue expulsado en el cierre. A raíz de ello, el asistente Carlos Cajas debió presentarse a la rueda de prensa después del partido.

Cajas también apuntó contra el colegiado. Este cuestionó la neutralidad del juez central Gabriel González, las decisiones que se tomaron y el tiempo en que se lo hizo.

“El arbitraje no fue ecuánime. El tema del VAR fue muy tardío”, manifestó. Tas ello, este destacó la concentración del equipo a nivel defensivo y la actitud mostrada para sacar adelante el resultado.

Las decisiones de Gabriel González y el triunfo de Liga de Quito sobre Barcelona SC

Liga de Quito se impuso como visitante gracias a un gol de Michael Estrada a los 52 minutos.El conjunto guayaquileño tuvo la oportunidad de empatar con un penal, pero lo erró y la acción sucesiva fue nulitada.

Las mayores intervenciones de González se dieron al momento del penal y de la inhabilitación del gol. En la primera acción, este sancionó una mano dentro del área, la cual fue corroborada por el VAR.

Jhonny Quiñónez ejecutó el lanzamiento, pero lo envió al palo. Erick Mendoza cazó el revote y anotó. Tras una nueva intervención de los asistentes de video, se detectó una invasión de área y fuera de juego del delantero.