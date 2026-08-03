César Farías vuelve a la polémica con Barcelona SC tras un tenso cruce con la prensa

César Farías volvió a convertirse en uno de los protagonistas de Barcelona SC, aunque esta vez no únicamente por el rendimiento de su equipo.

El entrenador venezolano fue tendencia tras el empate 1-1 frente a Leones FC, por la Liga Pro, debido a un incómodo cruce con un camarógrafo durante el partido y a una rueda de prensa que terminó antes de lo habitual.

El resultado dejó al conjunto torero en la quinta posición con 35 puntos, alejándose aún más de la pelea por el título y obligándolo a concentrarse en la lucha por asegurar un cupo a la próxima Copa Libertadores.

César Farías y el incómodo momento con un camarógrafo

Uno de los episodios que más repercusión generó ocurrió durante el compromiso disputado en el estadio Olímpico de Ibarra.

Farías mostró su molestia por el seguimiento constante que realizaba un camarógrafo de la transmisión oficial, quien enfocó durante gran parte del encuentro sus gestos e indicaciones desde la zona técnica.

Visiblemente incómodo, el estratega se acercó a la cámara y expresó:

“Mano, vienes toda la noche en el show, hermano. Soy entrenador de fútbol, no artista.”

La frase rápidamente se viralizó en redes sociales y abrió el debate entre quienes respaldaron su postura y quienes consideraron exagerada su reacción.

A César Farías no le gustó que lo enfoquen cuando iba a hacer los cambios.



“Soy entrenador de fútbol, no artista”, mencionó el director técnico de #BarcelonaSC pic.twitter.com/Np6dWNcKdQ — Bryan Diaz Sports (@bryandiazec18) August 3, 2026

Una rueda de prensa más corta de lo habitual

Tras el partido, Farías también llamó la atención por acelerar su comparecencia ante los medios, situación que algunos periodistas interpretaron como una falta de respeto.

Sin embargo, el técnico explicó que la decisión obedecía únicamente a un problema logístico.

“Tenemos que salir ya porque en Quito nos está esperando el avión para viajar a Manta”, justificó el entrenador venezolano.

Un nuevo episodio que se suma a otras polémicas

No es la primera vez que Farías protagoniza un momento tenso desde que llegó a Barcelona SC.

El pasado 22 de julio, tras una serie de resultados irregulares, el entrenador tuvo un intercambio con aficionados que le reclamaban por el rendimiento del equipo.

Ante los cuestionamientos de los hinchas, respondió con evidente molestia:

“¿Usted cree que nosotros no, pendejo? ¿Qué trabajamos todo el día para esto?”

Aquellas imágenes también se difundieron ampliamente en redes sociales y generaron opiniones divididas entre los seguidores del club.

😳 ¡SE ENFRENTÓ CON LOS HINCHAS!



César Farías tuvo un fuerte cruce con algunos aficionados de Barcelona que se encontraban afuera del hotel.



📹 @ElSamu_BSC pic.twitter.com/WFYZiz6hVW — Radio Caravana (@Caravana750) July 22, 2026

Barcelona, obligado a reaccionar

Más allá de las polémicas, el presente deportivo tampoco es el esperado.

Con el empate frente a Leones FC, Barcelona SC quedó con 35 puntos, lejos del líder Independiente del Valle, y corre el riesgo de perder posiciones en la tabla si Liga de Quito consigue un resultado positivo en la siguiente jornada.

El equipo dirigido por César Farías deberá mejorar su rendimiento en las próximas fechas si quiere asegurar un lugar en la próxima Copa Libertadores, objetivo que ahora aparece como la principal meta de la temporada.