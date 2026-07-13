César Farías y su queja por incidentes en el Clásico con Barcelona SC

El primer Clásico del Astillero de 2026, entre Emelec y Barcelona SC, se llevó a cabo y dejó consigo violencia e incidentes. César Farías, DT de los toreros, se quejó por la situación y reveló lo que vivieron los futbolistas del equipo canario en su visita al estadio George Capwell.

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¿Qué incidentes se registraron en el Clásico del Astillero entre Barcelona SC y Emelec?

El 12 de julio del 2026, horas antes de que se celebre el Clásico del Astillero, en los exteriores del Capwell hubo enfrentamientos entre aficionados y actos vandálicos. Al momento en que Barcelona SC arribó al estadio, individuos arrojaron proyectiles al bus que transportaba al equipo.

A raíz de la situación, el partido que estaba pactado para las 18:00 se postergó. El conjunto torero se pronunció por medio de sus redes sociales y señaló que se presentaría bajo protesta al no contar con garantías de seguridad.

En su comunicado, el conjunto canario también solicitó que se investiguen los hechos y exista una sanción. Una vez que se jugó el compromiso, este terminó en un empate sin goles y Farías expuso su malestar en rueda de prensa.

Las palabras de César Farías tras el Clásico del Astillero entre Barcelona SC y Emelec

Farías lamentó que la rivalidad deportiva entre dos clubes se torne en violencia. El estratega, además, criticó a la organización y expresó que por primera vez en toda su trayectoria como entrenador vivió una situación de tal índole en la que el cotejo continúe.

“En 30 años es la primera vez que veo esta situación. En la puerta de nuestro camerino, prácticamente forzándonos a jugar, y una presión alrededor de nosotros para hacerlo. Sentí un Clásico sin alegría porque se convirtió en otra cosa. Eso no está bien”, manifestó el técnico.

Farías también señaló que se realizaron consultas a distintos entes, los cuales respaldaron la postura de Barcelona SC de no saltar a la cancha si así lo desease. Además, este agregó que siete u ocho de sus jugadores fueron afectados por gas pimienta.

¿Qué pasó con Emelec en el Clásico del Astillero y qué dijo la Liga Pro?

Antes del compromiso frente a Barcelona SC, el conjunto millonario también denunció actos contra sus instalaciones por parte de sujetos no identificados. Estos realizaron robos y daños en el sistema eléctrico de su estadio.

Tras los incidentes previos en el partido, que involucraron a u rival, el club sostuvo que John Reimberg, ministro de Interior, se dirigió al escenario deportivo. Allí, el funcionario sostuvo una reunión con la Policía Nacional y supervisar la seguridad del cotejo.

Miguel Ángel Loor, presidente de la Liga Pro, también se manifestó desde su cuenta de X. Allí señaló que, para ambos clubes, las responsabilidades caen sobre su organización, pero ninguno colabora para resolver los problemas que se presentan. A su vez, rechazó la violencia y los hechos que rodearon al cotejo, y agradeció a Reimberg.

“Uno no acepta que las autoridades competentes garantizan la seguridad. El otro no entiende que hubo incidentes que ameritaban alterar el protocolo habitual de calentamiento.

Al contrario, ambos clubes a través de sus representantes gritan y vejan al personal de LigaPro que siempre estuvo buscando ayudar y dar soluciones dentro del reglamento aprobado por los clubes. Todo esta documentado e informado. Igual todo se debe permitir ‘porque están calientes y hay que comprender’”, señaló.