¡Barcelona SC en problemas! Liga de Portoviejo lo denunció por alineación indebida en Copa Ecuador

Liga de Portoviejo presentó este 6 de agosto un reclamo formal ante la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) por una presunta alineación indebida de Barcelona SC en el partido correspondiente a los octavos de final de la Copa Ecuador.

El conjunto manabita solicita que la Comisión Disciplinaria revise la participación del futbolista Erick Mendoza, quien ingresó durante el compromiso que terminó con victoria 1-0 para el cuadro torero.

La información fue dada a conocer por el abogado especializado en derecho deportivo Christian Morales Arcos, quien indicó que la documentación ya fue presentada ante la FEF para su respectivo análisis. Minutos mas tarde el mismo club emitió un comunicado al respecto.

Ahora será la Comisión Disciplinaria la encargada de revisar el caso y determinar si existió o no una infracción al reglamento de la competición.

¿Por qué Liga de Portoviejo presentó el reclamo?

La controversia gira en torno a la participación de Erick Mendoza.

El futbolista disputó previamente los dieciseisavos de final de la Copa Ecuador con Delfín, equipo con el que incluso fue titular y marcó un gol en esa instancia.

Posteriormente, tras incorporarse a Barcelona SC, volvió a tener minutos en los octavos de final frente a Liga de Portoviejo.

Esta situación generó dudas sobre si el jugador se encontraba habilitado para disputar esa fase del torneo con un segundo club.

¿Qué dice el reglamento?

La Copa Ecuador divide su fase eliminatoria en distintas etapas, entre ellas los dieciseisavos de final, octavos de final, cuartos de final y semifinales.

El reglamento establece expresamente que:

“Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 167 del Reglamento General de Competiciones de la FEF, en ningún caso un mismo jugador podrá actuar por más de un club en una misma etapa de la competición”.

La interpretación de este artículo será determinante para establecer si la participación de Erick Mendoza se ajustó o no a la normativa vigente.

La decisión queda en manos de la FEF

Tras la presentación del reclamo, la Comisión Disciplinaria de la Federación Ecuatoriana de Fútbol deberá analizar la documentación y emitir una resolución oficial.

Mientras no exista un pronunciamiento del organismo, Barcelona SC mantiene su clasificación a los cuartos de final de la Copa Ecuador.

En caso de que la FEF determine que existió una alineación indebida, el club torero podría enfrentar las sanciones contempladas en el reglamento de la competición.