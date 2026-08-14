Barcelona SC eliminado de la Copa Ecuador por error dirigencial

Es oficial. Barcelona SC quedó eliminado de la Copa Ecuador luego de que la Comisión Disciplinaria de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) le diera la razón a Liga de Portoviejo por la alineación indebida de Erick Mendoza.

Barcelona SC no sigue en la Copa Ecuador

La Comisión de Disciplina de la FEF aceptó la protesta presentada por Liga de Portoviejo por la alineación indebida de Erick Mendoza en el partido por los octavos de final de la Copa Ecuador, jugado el miércoles 5 de agosto en el estadio Reales Tamarindos.

El cuadro amarillo ganó 1-0 con un tanto de penal de Jhonny Quiñónez, pero el ingreso de Mendoza a los 67 minutos por el delantero panameño Tomás Rodríguez alertó a los manabitas, quienes presentaron el reclamo por alineación indebida.

El ecuatoriano jugó esta edición de la Copa Ecuador con Delfín e incluso anotó un gol en la victoria de Delfín ante Baños Ciudad de Fuego por 2-0 en los dieciseisavos de final, en el estadio Coronel José Silva Romo.

Su ingreso, ordenado por el cesado entrenador venezolano César Farías, infringió el artículo 50 del reglamento de la Copa Ecuador, el cual prohíbe que un jugador actúe en la misma etapa de la competencia por dos equipos distintos.

Ese documento divide al torneo en cuatro etapas con sus respectivas fases: etapa clasificatoria (fase clasificatoria), primera etapa (fase previa), segunda etapa (dieciseisavos, octavos, cuartos y semifinales) y tercera etapa (final única).

La sanción contempla que el cuadro guayaquileño pierda el partido por 3-0 y sea eliminado. El cupo queda en manos de Liga de Portoviejo. En los cuartos de final se enfrentará al ganador de la llave entre Manta y Juventud Italiana.

BSC aún tiene un recurso legal a su favor

Christian Morales, experto en legislación deportiva, le explicó telefónicamente a EL COMERCIO que el ‘Ídolo del Ecuador‘ aún tiene el recurso de apelación ante el Comité de Disciplina de la FEF para revertir esta decisión.

Sin embargo, fue tajante al indicar que las posibilidades de que sea acogida favorablemente son prácticamente inexistentes. En caso de presentarse esta apelación, tendrán un plazo de hasta dos semanas para dar el veredicto definitivo.

La Dirección de Competencias y Licencias de Clubes de la FEF será la encargada de registrar el resultado, certificando la clasificación de ‘La Capira‘, que seguirá en el torneo como el único representante de la Serie B.

En cuanto a Mendoza, la resolución menciona en la parte final que no se le impondrá ninguna sanción, por lo que será elegible para las próximas competencias que están bajo la organización de la FEF.

Liga de Portoviejo 0-1 Barcelona SC

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