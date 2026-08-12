Aucas evitó en penales la eliminación de la Copa Ecuador

La Unión, club de la Segunda Categoría de Cotopaxi, estuvo a punto de dar el gran golpe la tarde de este miércoles 12 de agosto de 2026, al quedar a un paso de eliminar a Aucas, representante de la Serie A, en los octavos de final de la Copa Ecuador.

Aucas se impuso en penales a La Unión

Aucas se impuso 4-3 a La Unión en la tanda de penales en el estadio La Unión de Pujilí. En los 90 minutos empataron 1-1 con goles del delantero Hernán Lino para los locales y un golazo del mediocampista Andrés Mena.

Aucas tiene abierto el frente de la Copa Ecuador, en donde enfrentará a la poderosa Liga de Quito, verdugo de Leones FC e Independiente Juniors, por los cuartos de final en el estadio Rodrigo Paz.

Por su parte, La Unión seguirá en el Torneo de Ascenso Nacional. Integra el grupo G junto al histórico Espoli, vicecampeón del campeonato nacional en 1995 y octavo finalista de la Copa Libertadores 1996, Colorados SC, Mineros SC, Daquilema FC y Baños Ciudad de Fuego.

En la primera jornada empataron 0-0 en casa ante Mineros SC. En la segunda viajarán a Santo Domingo de los Tsáchilas para visitar a Colorados SC, en la tercera recibirán a Espoli, en la cuarta visitarán a Baños Ciudad de Fuego y en la quinta serán locales de Daquilema FC.

La Unión tiene un plantel con experiencia

El plantel de La Unión está dirigido técnicamente por Joe Armas, joven entrenador ecuatoriano con pasado en El Nacional, Independiente Juniors e Imbabura SC, institución en la que se dio a conocer en el 2022.

El plantel de jugadores cuenta con la experiencia del portero Carlos Espinosa, que en su hoja de vida tiene haber defendido los arcos de Chacaritas, Macará, Técnico Universitario, Deportivo Quito, Imbabura SC, Aucas, Cuniburo, entre otros.

Sander Mazamba, que se formó en la cantera de Barcelona SC y luego pasó por Guayaquil Sport, Búhos y El Nacional; y Joel Almache, con pasado en El Nacional, Cumbayá, Galácticos, Olmedo y Gualaceo, también aportan con su experiencia.

Uno de los nombres con más renombre es el de Franklin Guerra, campeón nacional, de la Copa y Supercopa Ecuador con Liga de Quito entre 2018 y 2021. Su debut profesional fue con El Nacional en la temporada 2010.

Antes de recalar en la institución del Cotopaxi, tuvo dos años para el olvido en Barcelona SC, fruto de una lesión que solo le dejó jugar dos partidos de la Liga Pro y uno de la Copa Ecuador. En el 2023 fue contratado por la Universidad Católica.

Christian ‘Chavo’ Cruz (campeón con Barcelona SC y Liga de Quito), Juan Diego Rojas (campeón con Delfín), Hernán Lino (campeón con BSC y Cuniburo) y Darwin Quilumba (campeón con Mushuc Runa) completan la cuota de experimentados que en algún momento de su carrera compitieron en equipos de la A o B.

La Unión 1-0 Aucas

¡GOOOOL DE LA UNIÓN!



Lino, de cabeza, abrió el marcador contra Aucas.#CopaEcuadorEnDSPORTS pic.twitter.com/2Pq1BmLSp4 — DSPORTS Ecuador (@DSportsEC) August 12, 2026

La Unión 1-1 Aucas

¡GOOOOLAZO DE AUCAS PARA EL EMPATE!



Mena remató de media distancia y anotó el 1-1 contra La Unión.#CopaEcuadorEnDSPORTS pic.twitter.com/UMxB5OG9Bj — DSPORTS Ecuador (@DSportsEC) August 12, 2026

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