Barcelona SC recibió una dura sanción por parte de la Liga Pro

Las malas noticias en Barcelona SC no paran. Esta vez el Comité Disciplinario de la Liga Pro sancionó al equipo de Guayaquil luego de los incidentes registrados el pasado sábado 8 de agosto en el juego ante Macará en el estadio Monumental.

Barcelona SC jugará sin público en su estadio

El Comité Disciplinario de la Liga Pro decidió sancionar a Barcelona SC con la prohibición de actuar sin público en los dos próximos partidos de local por los incidentes generados por sus hinchas en la general sur.

Los partidos en los que el ‘Ídolo del Ecuador’ jugará a puertas cerradas en su casa serán ante Orense e Independiente del Valle en las fechas 26 y 28 de la LigaPro. Pero eso no es todo, la sanción no termina ahí.

Una vez que cumplan esos dos partidos sin público, se añaden tres partidos más con el cierre total de las dos plateas de la general sur, donde se ubica su barra organizada, completando las sanciones impuestas.

El primer juego de esta segunda sanción será ante Delfín por la fecha final de la primera fase, seguido de las dos primeras jornadas del hexagonal o cuadrangular final, donde se definirán los clasificados para la Copa Libertadores y Copa Sudamericana.

BSC también fue multado

En lo económico, los amarillos deberán pagar una multa de 9 100 dólares, con lo que se completa la nefasta jornada vivida en el Monumental en la derrota ante Macará, que fue el último partido de César Farías como entrenador.

Esta multa se deriva de una tentativa de invasión al campo de juego, encender objetos pirotécnicos, no cumplir con la responsabilidad de control de seguridad, el uso de banderas antirreglamentarias, el lanzamiento de objetos sin impacto y los múltiples enfrentamientos entre aficionados y la Policía Nacional.

Además, la utilización de vallas publicitarias y objetos contundentes, así como las agresiones a la fuerza pública para intentar invadir el campo de juego, completaron el cóctel de infracciones que motivó la multa en contra los canarios.

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