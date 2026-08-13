Astillero FC pone a la Segunda Categoría en cuartos de Copa Ecuador

Astrillero FC de Guayas venció a Daquilema FC en los octavos de final de la Copa Ecuador y aseguró la presencia de al menos un equipo de Segunda Categoría en los cuartos de final. El conjunto guayaquileño se impuso por un marcador de 2-0.

La victoria de Astillero FC frente a Daquilema

A partir de las 15:00 de este jueves 13 de agosto del 2026, Astillero FC y Daquilema se enfrentaron en Guayaquil a partido único. Ambos llegaron como equipos de Segunda (tercera división de Ecuador) y tras haber dejado en su camino a clubes mejor ubicados.

En la primera ronda, Astillero había dejado afuera a 22 de Julio de la Serie B y a Guayaquil City, de la máxima división. Daquilema despachó en la fase inicial a Union Deportiva Juvenil, de su mismo rango, y a Emelec, de la Serie A.

En el partido de octavos, el conjunto guayaquileño abrió la cuenta al minuto de juego gracias a un tanto de Roberto Valarezo. Miguel Solís apareció a los 80′ para poner el tanto que selló la victoria del cuadro costanero.

Un equipo más de Segunda Categoría puede meterse en cuartos

Si bien el Astillero FC ya aseguró su presencia en los cuartos de final de la Copa Ecuador, aún hay otro club de la Segunda Categoría que se le puede sumar. Juventud Italiana, de Manabí, debe jugar el último partido de los octavos ante Delfín.

La escuadra manabita ha contado con un paso similar al del club guayaquileño en el certamen. Esta también arrancó con una victoria frente a Atlético JBG de la Serie B y luego se impuso ante Técnico Universitario de la Serie A.

El compromiso entre Juventud Italiana y Delfín será este jueves 20 de agosto del 2026 a las 15:00. Tras ese choque quedarán definidas las cuatro llaves venideras.

¿Cómo están los cuartos de final de la Copa Ecuador?

Liga de Quito vs. Aucas.

Universidad Católica vs. Astillero FC

Independiente del Valle vs. Gualaceo.

Barcelona SC (a espera de ser o no sancionado) vs. Juventud Italiana o Delfín.

En los cuartos de final, los cotejos volverán a ser a partido único. La única serie que se jugará a ida y vuelta será la de las semifinales.