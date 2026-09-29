La Liga Pro define el formato y la creación de otro torneo en Ecuador

Fecha de publicación: 29 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 29 de septiembre de 2026

El Consejo de Presidentes de la Liga Pro se reunirá este martes 29 de septiembre de 2026 en Guayaquil para tratar ocho puntos referentes al campeonato nacional. El formato, la reducción de equipos y hasta la creación de un nuevo torneo estarán sobre la mesa de debate.

En Ecuador se crearía otro torneo

El Consejo de Presidentes de la Liga Pro se reunirá en Guayaquil para definir el futuro del fútbol de Ecuador durante los próximos años, abarcando su formato, número de equipos, cantidad de extranjeros y la creación de otro torneo.

Uno de los puntos más álgidos será debatir sobre la reducción de clubes en la Serie A para pasar de 16 a 12. Esta propuesta es promovida principalmente por los equipos de la Asociación de Fútbol No Amateur de Pichincha (AFNA).

Otro tema en discusión es la reducción del cupo de extranjeros por club. Hasta este 2026 se permite un máximo de ocho foráneos por plantilla, pero se analizará si esa cifra se mantiene o se reduce para el siguiente año.

El formato del torneo genera la mayor expectativa. Hasta esta temporada se estableció un calendario de 30 jornadas en la fase regular, tras la cual los seis primeros compiten en el hexagonal por el campeonato y los cupos a la Copa Libertadores y Sudamericana, conservando el puntaje obtenido en la etapa previa.

Del séptimo al décimo lugar juegan un cuadrangular por el último boleto a la Sudamericana. Por su parte, los seis últimos disputan el hexagonal por el descenso, en el que dos equipos perderán la categoría.

¿Qué formato se analizan?

Una opción que se analiza para el campeonato es mantener las 30 primeras fechas de la fase regular con partidos de ida y vuelta. Agotada esta instancia, se volvería a la modalidad de playoffs, tal como se aplicó en 2019.

Los 12 primeros clasificados de la tabla de posiciones accederían a estos playoffs, mientras que los cuatro restantes disputarían un cuadrangular para definir a los dos descendidos a la Serie B del siguiente año.

Los cuatro mejores clasificados esperarían directamente en los cuartos de final, mientras que del quinto al duodécimo lugar disputarán los octavos de final a partido único en la cancha del mejor ubicado (quinto, sexto, séptimo y octavo) para determinar a los otros cuatro clasificados.

En caso de empate en esta fase, no se definirá mediante la tanda de penales, sino que avanzará de ronda el equipo local por contar con ventaja deportiva.

A partir de los cuartos de final, las semifinales y la final se disputarán en partidos de ida y vuelta, cerrando la llave en el estadio del club mejor posicionado; con el aditivo de que, si la igualdad persiste, el ganador se definirá mediante tiros desde el punto penal.

¿Se viene un nuevo torneo?

Una de las propuestas novedosas en el Consejo de Presidentes es la creación de la Copa de la Liga, certamen que se sumaría a la Liga Pro, la Supercopa Ecuador y la Copa Ecuador, esta última organizada por la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF).

Esta competencia se llevaría a cabo tras finalizar las primeras 15 jornadas de la fase regular de la Liga Pro, es decir, entre mayo y junio del próximo año. El formato definitivo y los clubes participantes son aspectos que se resolverán en esta jornada.

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