El Nacional se medirá a estos equipos en la Segunda Categoría de Pichincha

Fecha de publicación: 26 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 26 de septiembre de 2026

El Nacional será inquilino de la Segunda Categoría de Pichincha en el 2027, una vez que la noche del viernes 25 de septiembre de 2026 se confirmó su descenso tras perder contra Cumbayá en Latacunga. 23 equipos lo esperan.

El Nacional tiene un largo camino por recorrer

El Nacional tendrá que recorrer un largo camino para regresar a la Serie B y luego a la A en el menor tiempo posible. Para ello tendrá que competir contra equipos de la provincia de Pichincha y luego con los del resto del país.

Tomando como referencia el formato del campeonato de este año de Pichincha, los ‘Puros Criollos’ jugarían contra 23 equipos más para conseguir uno de los cuatro cupos disponibles para disputar el ascenso nacional.

El sistema de campeonato estableció que en la primera fase los 24 equipos se dividan en cuatro grupos de seis cada uno, previo a un sorteo. Jugaron 10 fechas con partidos de ida y vuelta. Los dos primeros avanzaron a la segunda fase.

En esa instancia, los ocho clasificados se repartieron en dos grupos de cuatro equipos. Se programaron seis fechas con partidos de ida y vuelta. Solo los dos primeros ingresaron a la tercera fase.

Los dos definieron al campeón y subcampeón, y los que quedaron en segundo lugar, el tercero y cuarto puesto. Estos cuatro conjuntos representaron a Pichincha en el torneo de ascenso nacional junto con otras 44 instituciones del resto del país.

Deportivo Quito (campeón), Real Puerto Quito (vicecampeón), Espoli (tercer lugar) e Inter de Quito (cuarto lugar) dominaron la parte alta del torneo, mientras que Quito Corazón y Vatuf descendieron al fútbol amateur.

Segunda Categoría de Pichincha 2026

N.º Club / Equipo 1 Aampetra 2 América de Quito 3 Aussie 4 AV25 5 Cumbre Alta 6 Da Encarnação 7 Deportivo Aragua 8 Deportivo Meridiano 9 Deportivo Quito 10 Élite Sport 11 Espoli 12 Independiente JFA 13 Inter de Quito 14 Miguel Iturralde 15 Patogol 16 Patrón Mejía 17 Quito Corazón 18 Rayo 19 Real Puerto Quito 20 Rumiñahui 21 Sandino 22 Tigrillos 23 USFQ 24 Vatuf

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