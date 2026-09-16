El Nacional elegirá su equipo ideal a través de una votación

Fecha de publicación: 16 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 16 de septiembre de 2026

El Nacional vive uno de los momentos más complejos de su historia al encontrarse muy cerca de descender a la Segunda Categoría de Pichincha. En medio de este panorama, la dirigencia invitó a sus hinchas a elegir el mejor 11 de su historia.

El Nacional elige su equipo ideal

El Nacional abrió su sitio web para que sus hinchas sean los encargados de elegir a los 11 mejores jugadores de su historia (10 de campo y un arquero) a través de una votación que estará abierta hasta el último día de este mes.

La primera semana de octubre se revelarán los nombres de los 11 elegidos de un grupo de 94 por su trayectoria dentro del club militar, que en su historia consiguió 13 títulos del campeonato ecuatoriano.

“El club va a pintar a 11 jugadores históricos en el nuevo mural del complejo de Tumbaco, y los elige la hinchada. Arma tu 11: 1 arquero y hasta 10 jugadores de campo. Los más votados de cada grupo quedan en la pared”, detalló el club en la presentación de la iniciativa.

En el mismo lugar donde se pintará el renovado mural, actualmente se encuentra Ernesto Guerra, entrenador del club entre 1976-1977, 1981-1983, 1988 y 1991-1993, en los que ganó los torneos de 1976, 1982 y 1992.

Fabián Paz y Miño, Orlando ‘Niño‘ Narváez, Luis Escalante, Carlos Ron, Carlos ‘Bacán‘ Delgado, José ‘Cielo‘ Villafuerte, Hans Maldonado, Wilson Armas, Ermen ‘Pantera‘ Benítez, Antonio ‘Tren‘ Valencia, Christian ‘Chucho‘ Benítez.

Los más votados de 2026

La votación la lidera el ‘Chucho‘ Benítez con 491 votos. El delantero se unió a las juveniles del club con 12 años. En 2004, con 18, debutó en el primer plantel con el que logró los títulos del Torneo Clausura 2005 y el torneo nacional 2006.

Le siguen Villafuerte (478), Ron (469), Paz y Miño (453), Delgado (400), Ermen Benítez (367), Cléber Chalá (343), Juan Carlos Burbano (323), Narváez (235), Valencia (225) y Maldonado (196).

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