Hinchas se enfrentaron con machetes tras el partido de El Nacional en el Atahualpa

Fecha de publicación: 12 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 12 de septiembre de 2026

El Nacional goleó 3-0 a 22 de Julio la noche del 22 de julio en el estadio Olímpico Atahualpa, en Quito. Sin embargo, el resultado quedó acompañado por incidentes en los alrededores del escenario deportivo. Hinchas protagonizaron enfrentamientos después del encuentro y la Policía tuvo que intervenir para controlar la situación.

Videos registrados por moradores del sector muestran los desmanes que ocurrieron en las calles cercanas al estadio. En las imágenes aparecen hinchas enfrentados y algunos portan machetes. También se escuchan insultos y amenazas durante los incidentes. La Policía intervino para evitar que los enfrentamientos aumentaran mientras el Bloque de Seguridad desplegó un operativo en la zona.

Enfrentamientos en los alrededores del Atahualpa

Los incidentes ocurrieron en los alrededores del Estadio Olímpico Atahualpa, en Quito, una vez que terminó el partido entre El Nacional y 22 de Julio por la Serie B de la LigaPro.

Los videos de los moradores permiten observar los enfrentamientos entre hinchas en las calles aledañas al escenario deportivo. Las grabaciones muestran momentos de tensión entre los aficionados. En una de las vías cercanas, incluso se observa a personas que llevan machetes.

La situación obligó a la Policía a intervenir para controlar a los involucrados y evitar mayores incidentes en el sector.

🚨 Desmanes a las afueras del estadio Olímpico Atahualpa tras el 3-0 de El Nacional sobre 22 de Julio.



Hinchas de ambos equipos protagonizaron enfrentamientos luego del partido. La Policía tuvo que intervenir para controlar los incidentes. pic.twitter.com/MbO52gtbz5 — Central News EC (@CentralNewsEC) September 12, 2026

El Nacional atraviesa una crisis deportiva

El resultado mantiene a El Nacional en la penúltima posición, a 15 de distancia de Cumbayá, su rival directo para mantener la categoría, que tiene 27 a falta de siete jornadas para terminar el calendario oficial.

El techo de puntos de los ‘rojos’ es de 33. Esa cifra el conjunto de Cumbayá la puede superar en las siguientes tres jornadas, por lo que su inminente descenso parece ser solo una cuestión de fechas para que se concrete.

Este panorama provocó que sus hinchas causaran incidentes en los exteriores del Estadio Olímpico Atahualpa y se enfrentaran entre sí las dos facciones que integran la barra organizada oficial.

Ambos bandos se lanzaron piedras, palos y se insultaron. El momento más tenso se vivió cuando uno de ellos sacó un machete con el que corrió detrás de sus “rivales”, quienes empezaron a correr inmediatamente

La Policía Nacional actuó para controlar los incidentes y evitar que los desmanes alcanzaran una mayor dimensión. Los videos difundidos por moradores del sector de El Batán registraron parte de lo ocurrido en los alrededores del escenario deportivo.

El siguiente partido de los ‘puros criollos’ está pactado para el jueves 17 ante Deportivo Santo Domingo de visita. Un traspié los acercará más al descenso a la Segunda Categoría, pero una victoria los mantendrá con una mínima opción de conservar la categoría.

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