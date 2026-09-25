¿Dónde ver al Deportivo Quito vs. Dunamis? El partido que define su futuro en el Ascenso

Fecha de publicación: 25 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 25 de septiembre de 2026

Deportivo Quito se juega buena parte de su temporada lejos de casa. La ‘AKD’ visitará a Dunamis 04 este sábado 26 de septiembre de 2026, en Tulcán, por la décima y última fecha del Grupo 2 del Ascenso Nacional. El partido mantiene al conjunto chulla con posibilidades de continuar su camino en el fútbol de Segunda Categoría.

La expectativa no está únicamente dentro de la cancha. Para los hinchas de Deportivo Quito que quieren acompañar al equipo surge una pregunta práctica antes del encuentro: dónde podrán seguir un compromiso en el que la ‘AKD’ necesita ganar y, al mismo tiempo, mirar lo que suceda en otro estadio.

Deportivo Quito y su partido en Tulcán ¿dónde verlo y qué se juega?

El encuentro entre Dunamis 04 y Deportivo Quito no será transmitido por ningún canal, según confirmó Sol Pazmiño, dirigente de Dunamis, a EL COMERCIO. Por esa razón, los aficionados que quieran observar el compromiso tendrán que hacerlo desde las gradas del Estadio Olímpico de Tulcán.

Las entradas tendrán un precio único de 7 dólares. El mismo valor regirá para las tres localidades habilitadas: general, preferencia y tribuna.

Pazmiño explicó, además, que se dará prioridad a la hinchada de Deportivo Quito para este encuentro. El escenario elegido es el Olímpico de Tulcán, donde Dunamis ejerce su localía y afrontará su último compromiso dentro de esta fase del torneo.

La ausencia de una transmisión adquiere especial relevancia por lo que estará en juego. Para los aficionados que no puedan trasladarse hasta Carchi, no existirá una señal televisiva oficial para observar el compromiso, de acuerdo con la información entregada por la dirigente.

¿Qué necesita Deportivo Quito para clasificar?

La ‘AKD’ llega a la última jornada en el tercer puesto y sin depender exclusivamente de su resultado. Deportivo Quito tiene 17 puntos, mientras Santa Fe ocupa la segunda posición con 20. Los dos primeros de cada grupo avanzan a la siguiente ronda.

El primer requisito es innegociable: los chullas deben derrotar a Dunamis. Un empate o una derrota terminarán con sus posibilidades de avanzar.

Pero ganar tampoco garantiza la clasificación. Deportivo Quito necesita además que Santa Fe pierda su encuentro ante Inter de Quito, líder y ya clasificado. Si ocurre esa combinación, chullas e imbabureños terminarán igualados con 20 puntos y la definición pasará al gol diferencia.

Ahí aparece el siguiente desafío. Antes de la jornada definitiva, Santa Fe tiene +21 de gol diferencia y Deportivo Quito, +15. Es decir, existe una brecha de seis goles que deberá modificarse entre ambos encuentros para que la ‘AKD’ pueda quedarse con el segundo boleto. Si también existe igualdad en ese apartado, entrarán en juego otros criterios previstos en el reglamento.

La goleada que mantuvo con vida a la ‘AKD’

El escenario parecía más complicado antes de la fecha anterior. Deportivo Quito, sin embargo, derrotó 3-0 precisamente a Santa Fe el 19 de septiembre, con un doblete de Mateo Zambrano y otro tanto de Roberto ‘Tuka’ Ordóñez.

EL COMERCIO detalló el 25 de septiembre de 2026 que aquel resultado permitió al conjunto dirigido por Jonathan Mendoza llegar a 17 unidades y conservar posibilidades matemáticas hasta la última jornada.

El antecedente contra Dunamis también favorece a los azulgranas. En la primera vuelta, disputada el 29 de agosto en el Estadio Olímpico Atahualpa, Deportivo Quito goleó 5-0 al conjunto carchense. Aquella victoria permitió a la ‘AKD’ meterse entonces en zona de clasificación.

Ahora el escenario será diferente. El equipo deberá hacerlo como visitante en Tulcán, con la obligación de ganar y pendiente simultáneamente del duelo de Santa Fe. Para quienes quieran acompañarlo presencialmente, habrá localidades de 7 dólares y prioridad para la hinchada chulla; para quienes esperaban verlo a distancia, esta vez la pelota no llegará por televisión. Para adquirir las entradas podrán escribir al número telefónico habilitado en las redes oficiales de Dunamis.

Preguntas frecuentes sobre Deportivo Quito vs. Dunamis 04:

❓ ¿Dónde ver el partido entre Deportivo Quito y Dunamis 04? El encuentro no tendrá transmisión por televisión, según confirmó Sol Pazmiño, dirigente de Dunamis, a EL COMERCIO.

Los aficionados que quieran observar el partido deberán acudir al Estadio Olímpico de Tulcán. No existirá una señal televisiva oficial para seguir el compromiso a distancia. ❓ ¿Cuánto cuestan las entradas para Dunamis vs. Deportivo Quito? Las entradas tendrán un precio único de 7 dólares.

El valor será el mismo para las tres localidades habilitadas: general, preferencia y tribuna. Además, Dunamis dará prioridad a la hinchada de Deportivo Quito. ❓ ¿Qué necesita Deportivo Quito para clasificar? La ‘AKD’ necesita ganar a Dunamis 04 y esperar que Santa Fe pierda ante Inter de Quito.

Deportivo Quito tiene 17 puntos y Santa Fe, 20. Si los chullas empatan o pierden, quedarán eliminados. Un empate o triunfo de Santa Fe también terminará con las posibilidades azulgranas. ❓ ¿Por qué Deportivo Quito necesita marcar varios goles? Porque, si alcanza a Santa Fe con 20 puntos, la clasificación puede definirse por gol diferencia.

Santa Fe llega con +21 y Deportivo Quito con +15, una diferencia de seis goles. La combinación entre el margen de victoria de la ‘AKD’ y la eventual derrota de Santa Fe deberá permitirle remontar esa distancia. ❓ ¿Cuándo y dónde juega Deportivo Quito contra Dunamis 04? El partido será el sábado 26 de septiembre de 2026 en el Estadio Olímpico de Tulcán.

Corresponde a la décima y última fecha del Grupo 2 del Ascenso Nacional. Deportivo Quito llega tercero y todavía mantiene posibilidades matemáticas de avanzar a la siguiente fase.

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