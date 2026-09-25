El Nacional estrenó camiseta y fue goleado en la B

Fecha de publicación: 25 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 25 de septiembre de 2026

El Nacional estrenó la noche de este viernes 25 de septiembre de 2026 una novedosa camiseta llena de auspiciantes en la quinta fecha de la Liga Pro Serie B ante Cumbayá. El marcador favoreció a la visita por 3-0.

El Nacional sumó una nueva derrota

El Nacional hizo de local en el Estadio La Cocha de Latacunga ante Cumbayá, que no tuvo problemas para endosarle una goleada de 3-0 con un doblete del delantero uruguayo Santiago Díaz y un gol del mediocampista ecuatoriano Manuel Balda.

Con este resultado, el cuadro de los ‘Puros Criollos’ sigue con 12 puntos, fruto de una desastrosa campaña que lo llevó a descender a la Segunda Categoría de Pichincha con apenas tres victorias, seis empates y 18 derrotas.

Cumbayá llegó a los 33 unidades gracias a su séptimo triunfo en la temporada. Su camino en la Serie B se completa con 12 empates, ocho derrotas, 33 goles a favor y 26 en contra para un gol diferencia de +7.

Los rojos en la siguiente jornada viajarán al Estadio Reales Tamarindos para visitar a Liga de Portoviejo, mientras que el conjunto de Cumbayá recibirá a Sociedad Deportivo Santo Domingo en su casa.

¿Cómo se juega la Segunda Categoría?

El camino que tendrá que recorrer El Nacional para regresar a la Serie B es largo. Primero deberá jugar una etapa provincial de Pichincha. En este año compitieron 24 equipos, que fueron divididos en seis grupos de cuatro conjuntos.

En la segunda fase intervinieron los ocho equipos clasificados de la fase anterior, repartidos en dos grupos de cuatro cuadros con partidos de ida y vuelta. En la tercera fase se disputaron playoffs a partido único en dos llaves.

Los primeros de la segunda fase definieron al campeón; los segundos, el tercer puesto para terminar de conocer los clasificados para la etapa nacional que otorga los dos cupos para competir en la Serie B.

En la etapa nacional, esta temporada se está jugando en tres etapas. En la primera, los 48 equipos fueron repartidos en ocho grupos de seis. A la segunda clasificarán los dos primeros, que se distribuirán en cuatro grupos de cuatro.

En la tercera intervendrán cuatro equipos, que serán aquellos ubicados en la primera casilla de cada grupo de la segunda fase. Se formará un cuadrangular para definir a los dos ascendidos. Todas las fases se disputarán en juegos de ida y vuelta.

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