Moisés Caicedo ingresó al cambio en Brighton y fue ovacionado

El ecuatoriano Moisés Caicedo no fue titular en el partido del Brighton ante el Bournemouth, este 4 de febrero del 2023. Durante el encuentro, se escucharon cánticos para el tricolor y cuando ingresó a la cancha, en la parte de complemento, los hinchas de las ‘Gaviotas’ lo recibieron con gritos y aplausos.

Al final, Brighton & Hove Albion ganó 1-0 con gol de Kaoru Mitoma, tras un centro de Jeremy Sarmiento.

Tras la solicitud de transferencia que pidió Moisés Caicedo en el mercado invernal, el ecuatoriano ha sido suplente en los dos últimos partidos del Brighton.



Durante el cotejo ante el Bournemouth, que se jugó este sábado 4 de febrero de 2023, cuando Moisés Caicedo empezó con sus calentamientos a los 20-25 minutos, los fanáticos lo recibieron con un popular cántico.



“Caicedoooo, Caicedoo, he came from Ecuador to win the Ballon D’Or, his names is Moisés Caicedo”, se escuchó en el Amex Stadium.



La canción en español se refiere al lugar de nacimiento del tricolor y que este ganará el Balón de Oro, que se otorga al mejor jugador de la temporada.

Segundo cántico e ingreso de Moisés Caicedo

Cuando transcurría el minuto 50 nuevamente se escuchó a lo largo del Amex Stadium como los fanáticos del Brighton cantaban la canción de Moisés Caicedo, solicitando que este ingrese al terreno de juego.



En ese momento el cotejo se encontraba sin goles.



Finalmente, Moisés Caicedo ingresó al terreno de juego a los 56 minutos acompañado de su compatriota Jeremy Sarmiento. En ese momento el estadio completo aplaudió y ovacionó al ecuatoriano.

De Zerbi y el apoyo a los aficionados del Brighton

En la víspera del partido, el DT de las 'Gaviotas', el italiano Roberto De Zerbi hizo un llamado a los hinchas para que apoyen al ecuatoriano Moisés Caicedo.



“Estoy muy feliz de que Moisés se quede con nosotros hasta el final de la temporada y quiero hablar con nuestra afición, porque quiero que lo apoyen y no lo critiquen”, dijo De Zerbi.

